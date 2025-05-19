Владелец бренда «Балувана Галя» планирует подать новый иск на сеть «Галю Балувану»

Ресторатор Игорь Сухомлин, владелец бренда «Балувана Галя», планирует подать новый иск против сети магазинов «Галя Балувана», обвиняя ее в нарушении договоренностей по использованию торговой марки. Об этом пишет Delo.ua.

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Предыстория

Сухомлин создал бренд «Балована Галя» в 2006 году, а в декабре 2007 года зарегистрировал его как торговую марку. Первое заведение под этим названием открылось в Чернигове в 2011 году. В 2019 году он обнаружил, что в Луцке появился магазин «Галя Балувана» с похожим названием.

Предварительный суд и договоренности

В 2021 году после первого судебного иска стороны заключили соглашение, которое позволяло использовать название только для замороженных продуктов (пельмени, вареники, блины). Однако Сухомлин заявляет, что сеть нарушила соглашение, открыв питание и продавая мясную, молочную и кондитерскую продукцию.

Риски для бизнеса

«Люди вкладывают деньги, открывают заведения, платят роялти и должны быть уверены, что все работает легально. А если франчайзер не имеет юридического права, под риском оказываются все партнеры по бизнесу», — подчеркнул Сухомлин. Он добавил, что из-за неразберихи страдает репутация его заведения: «Нам пишут клиенты, мол, купили вашу заморозку — а качество не та. А оказывается, это не наша продукция».

Переговоры и их прекращение

Последние переговоры между сторонами проходили несколько месяцев назад, когда совладельцем «Гали Балуваної» был Владимир Матвийчук. После его выхода из бизнеса связь прекратилась и Сухомлин решил готовить новый иск.