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19 мая 2025, 19:11 Читати українською

Владелец бренда «Балувана Галя» планирует подать новый иск на сеть «Галю Балувану»

Ресторатор Игорь Сухомлин, владелец бренда «Балувана Галя», планирует подать новый иск против сети магазинов «Галя Балувана», обвиняя ее в нарушении договоренностей по использованию торговой марки. Об этом пишет Delo.ua.

Ресторатор Игорь Сухомлин, владелец бренда «Балувана Галя», планирует подать новый иск против сети магазинов «Галя Балувана», обвиняя ее в нарушении договоренностей по использованию торговой марки.

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Предыстория

Сухомлин создал бренд «Балована Галя» в 2006 году, а в декабре 2007 года зарегистрировал его как торговую марку. Первое заведение под этим названием открылось в Чернигове в 2011 году. В 2019 году он обнаружил, что в Луцке появился магазин «Галя Балувана» с похожим названием.

Предварительный суд и договоренности

В 2021 году после первого судебного иска стороны заключили соглашение, которое позволяло использовать название только для замороженных продуктов (пельмени, вареники, блины). Однако Сухомлин заявляет, что сеть нарушила соглашение, открыв питание и продавая мясную, молочную и кондитерскую продукцию.

Риски для бизнеса

«Люди вкладывают деньги, открывают заведения, платят роялти и должны быть уверены, что все работает легально. А если франчайзер не имеет юридического права, под риском оказываются все партнеры по бизнесу», — подчеркнул Сухомлин. Он добавил, что из-за неразберихи страдает репутация его заведения: «Нам пишут клиенты, мол, купили вашу заморозку — а качество не та. А оказывается, это не наша продукция».

Переговоры и их прекращение

Последние переговоры между сторонами проходили несколько месяцев назад, когда совладельцем «Гали Балуваної» был Владимир Матвийчук. После его выхода из бизнеса связь прекратилась и Сухомлин решил готовить новый иск.

Источник: Минфин
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