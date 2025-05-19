ЕК ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2%, в 2026 — до 4,7%
Главное за понедельник: ВВП, биткоин и прогноз курса валют
Европейская комиссия (ЕК) ухудшила прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2,0% из ожидаемых в ноябре 2,8%, а в 2026 году — соответственно 4,7% с 5,9%. В 2025 году прогнозируется дальнейшее замедление экономической активности до 2,0%, поскольку война продолжает оказывать значительное давление на производственные мощности и деловые настроения в Украине.
Биткоин пробил отметку в $107 000 впервые с конца января
19 мая цена биткоина превысила $107 000, впервые с конца января 2025 года, демонстрируя положительную динамику в связи с ростом глобальной ликвидности.
Нацбанк не спешит менять курсообразующую валюту на евро
Национальный банк Украины пока только исследует возможность перехода с доллара США на евро как основной курсообразующей валюты, но конкретных решений на этот счет нет.
Прогноз курса доллара и евро на 19−23 мая: есть ли угроза новой девальвации гривны
Учитывая все события на прошлой неделе, говорить о полной стабилизации на международном валютном рынке очевидно преждевременно. 90-дневное перемирие между США и Китаем в торговой войне тарифов частично снизило разгар страстей и ненадолго вернуло оптимизм на основные рынки. Однако этот позитив вскоре затмили другие новости, которые непосредственно отразятся на поведении пары евро/доллар и стоимости евровалюты в Украине.
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