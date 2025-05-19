Главное за понедельник: ВВП, биткоин и прогноз курса валют

Европейская комиссия (ЕК) ухудшила прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2,0% из ожидаемых в ноябре 2,8%, а в 2026 году — соответственно 4,7% с 5,9%. В 2025 году прогнозируется дальнейшее замедление экономической активности до 2,0%, поскольку война продолжает оказывать значительное давление на производственные мощности и деловые настроения в Украине.

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