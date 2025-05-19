За первый квартал СЕТАМ уплатило в бюджет налогов более 25 млн грн

На электронном аукционе OpenMarket (ГП «СЕТАМ») с начала года состоялось 2009 успешных аукционов на общую сумму более 815 млн грн. Дополнительно для продавцов было заработано 79 млн грн благодаря конкуренции на электронных торгах. Об этом говорится в сообщении ГП.

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Наполнение бюджета

От непосредственной деятельности предприятия в бюджет было уплачено 25,5 млн грн налогов и других сборов, что значительно больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (18,3 млн грн).

Больше всего имущества было реализовано государственными и частными исполнителями — на 478 млн грн. В рамках добровольной реализации среди банков лидером стал Укрэксимбанк, продавший активов на 189 млн грн.

«За первый квартал к нам присоединились 37 новых продавцов, выставивших активы более чем на 272 млн грн. Мы также совместно с Минюстом и исполнительной службой продолжаем реализовывать направление безвозмездной передачи нерелизованного конфискованного имущества: только для Вооруженных Сил Украины и других сил обороны было передано 16 транспортных средств за этот период», — отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Роман Осадчук.