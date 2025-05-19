Qatar Airways в 2024 финансовом году, который завершился в марте, увеличила чистую прибыль на 28% — до рекордных 7,8 млрд риялов ($2,1 млрд), сказано в отчетности государственной авиакомпании.
Qatar Airways отчиталась о рекордной годовой чистой прибыли
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Авиаперевозчик ожидает сильного спроса на авиаперелеты в ближайшей перспективе.
Выручка компании за год выросла на 6% и составила 86 млрд риялов.
Qatar Airways обслужила свыше 43 млн человек, что на 7,8% больше, чем годом ранее. Перевозочные мощности увеличились на 4%.
В прошлом фингоду Qatar Airways купила 25%-ю долю в Virgin Australia и аналогичный пакет акций южноафриканской Airlink.
Источник: Минфин
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