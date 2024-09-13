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13 сентября 2024, 13:15 Читати українською

OpenAI представила новую ИИ-модель o1 для решения сложных задач

Компания OpenAI представила новую модель o1, которая способна отвечать на сложные вопросы быстрее человека благодаря усовершенствованным алгоритмам «размышления».

Компания OpenAI представила новую модель o1, которая способна отвечать на сложные вопросы быстрее человека благодаря усовершенствованным алгоритмам «размышления».► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахОтмечается, что новая ИИ-модель может решать более сложные проблемы, чем предыдущие модели в науке, кодировании и математике.
Фото: freepik.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что новая ИИ-модель может решать более сложные проблемы, чем предыдущие модели в науке, кодировании и математике. Вместе с ней выпущено o1-mini — более дешевую версию.

«Мы научили новые модели тратить больше времени на обдумывание проблем, прежде чем на них ответить, подобно тому, как это делает человек. Благодаря учению они учатся совершенствовать свой процесс мышления, пробовать разные стратегии и признавать свои ошибки», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что на отборочном экзамене в Международную олимпиаду по математике (IMO) GPT-4o правильно решила лишь 13% задач, тогда как модель с «мнением» набрала 83%.

Однако у o1 есть определенные ограничения. Она уступает GPT-4o в фактических знаниях о мире и не может просматривать веб-страницы или обрабатывать файлы и изображения. Несмотря на это, в OpenAI считают, что o1 представляет новый класс возможностей искусственного интеллекта.

Пользователи ChatGPT Plus и Team уже получили доступ к o1-preview и o1-mini. Подписчики Enterprise и Edu смогут опробовать новые модели на следующей неделе. OpenAI планирует предоставить доступ к o1-mini всем бесплатным пользователям ChatGPT, но дата еще не определена.

По данным The Verge, во время презентации модели o1 представители OpenAI продемонстрировали способность быстро решать сложные головоломки. В частности, модель за 30 секунд решила запутанную задачу о возрасте принца и принцессы:

«Принцесса сейчас такая же по возрасту, каким будет принц, когда принцесса будет вдвое старше возраста принца тогда, когда возраст принцессы составлял половину суммы нынешнего возраста. Сколько лет принцу и принцессе? Предоставьте все возможные решения этой задачи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
zevs1
zevs1
13 сентября 2024, 13:38
#
ИИ оставит без работы много людей в разных отраслях, в первую очередь ітишников .
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