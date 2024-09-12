ЕС продлил индивидуальные санкции против россии

Совет Европейского Союза продлил на шесть месяцев до 15 марта 2025 года действие санкций в отношении лиц, ответственных за подрыв суверенитета и независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета Е С .

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Ограничительные меры включают запрет на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление финансовых ресурсов. Санкции продолжают действовать против более 2 200 физических и юридических лиц, связанных с необоснованной агрессией россии против Украины.

Совет ЕС также пересмотрел санкционный список, исключив из него семь человек, в том числе пять умерших.

С момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ЕС значительно расширил санкции против россии, стремясь ослабить ее экономику и ограничить возможности для ведения войны.

Европейский совет подтверждает неизменную поддержку Украины и готов продолжать усилия по усилению санкций и предотвращению их обхода.