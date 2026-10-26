$4,46 млрд за восемь месяцев: кто больше всего покупает украинские ІТ-услуги

Украинская ІТ-отрасль принесла стране $4,46 млрд за первые восемь месяцев 2026 года. Это 12,5% от общего экспорта товаров и услуг Украины — примерно каждый восьмой доллар экспортной выручки. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации. ИТ остается самым большим направлением экспорта услуг и обеспечивает сотни тысяч рабочих мест.

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Сколько зарабатывает украинское ИТ

Объем украинского ІТ-рынка оценивается в $7,85 млрд. По итогам 2025 года отрасль обеспечила 3,2% ВВП Украины, а ІТ-компании уплатили 50,5 млрд грн налогов.

За январь-август 2026 года экспорт компьютерных услуг принес $4,46 млрд. Это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время результат пока на 9% ниже показателя за восемь месяцев рекордного 2022 года.

За этот период Украина экспортировала товаров и услуг на $35,8 млрд. Компьютерные услуги обеспечили около 42% экспорта услуг и заняли второе место по объему среди всех экспортных направлений — после товаров.

Кто больше всего покупает украинские ІТ-услуги

Крупнейшим рынком для украинских компьютерных услуг в первом полугодии 2026 стали США. На них пришлось $1,234 млрд.

В пятерку крупнейших импортеров также вошли:

Мальта — $280 млн;

Великобритания — $267 млн;

Кипр — $250 млн;

Швейцария — $124 млн.

Сколько рабочих мест создает отрасль

По оценке Минцифры, ІТ-сектор обеспечивает более 800 тыс. прямых и косвенных рабочих мест. Его влияние выходит за пределы технологических компаний: каждая гривна добавленной стоимости, созданная в ІТ, генерирует еще 1,09 грн. в смежных отраслях.

По данным ведомства, один ІТ-специалист косвенно обеспечивает еще 2,29 рабочего места в других областях. Общий экономичный мультипликатор отрасли составляет 3,75.

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City объединяет более 4 700 компаний

В специальном правовом и налоговом пространстве Дія.City зарегистрировано более 4 700 технологических компаний и работают более 218 тыс. ІТ-специалистов. По оценке Минцифры, резиденты представляют более 80% технологического сектора Украины. Среди них — MacPaw, Ajax Systems, SoftServe, Intellias, Nokia, Visa и Rakuten Viber.

За все время работы «Дія.City» его резиденты уплатили более 109 млрд грн налогов. Из этой суммы 43,9 млрд грн пришлось на первые девять месяцев 2026 года.

Отдельно развивается направление оборонных технологий: в действии.City работают около 500 компаний, создающих решения для обороны. За последние полтора года самые большие defense tech-резиденты привлекли более $200 млн инвестиций.

Кроме того, среди резидентов пространства более 11 компаний-«единорогов», то есть технологических бизнесов, оцененных по меньшей мере в $1 млрд.

Как мы писали: Спрос есть, легких денег уже нет: что происходит в IT-секторе Украины с работой и зарплатами