Британия анонсировала новый пакет помощи Украине на более чем 600 миллионов фунтов стерлингов

Великобритания объявила о выделении Украине не менее 600 млн фунтов стерлингов (свыше $780 млн) в поддержку в войне с рф. Об этом сообщается на сайте правительства Британии по случаю визита главы британского Министерства иностранных дел Дэвида Лемми в Киев 11 сентября.

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Как распределятся средства

Отмечается, что 242 млн. фунтов стерлингов будут выделены в 2024—2025 годах на неотложные гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности, а также на поддержку реформ, восстановление и реконструкцию.

В том числе финансирование в этом году включает 100 млн фунтов стерлингов на гуманитарную помощь, в частности на поддержку украинцев, в общинах у линии фронта.

Еще 20 миллионов фунтов стерлингов удвоят помощь в этом году на необходимые ремонтные работы, защиту электросетей и укрепление энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 40 млн фунтов стерлингов будут направлены на стабилизацию и восстановление страны, чтобы Украина не только победила в войне, но и смогла сделать первый шаг к миру.

«Это финансирование включает жизненно важную помощь Украине в противостоянии российской агрессии, поддержку стабилизации недавно освобожденных территорий, а также финансирование работы по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях, совершенных в Украине», — говорится в сообщении.

Кредитные гарантии

Министр иностранных дел Великобритании также объявил о намерении до конца 2024 года предоставить кредитные гарантии на сумму $484 млн для кредитования Всемирного банка с целью укрепления экономической стабильности Украины.

Эти средства будут направлены на поддержку работы школ и больниц, выплату заработной платы государственным служащим и финансирование пенсий.