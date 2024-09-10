Апелляционный суд подтвердил невозможность возвращения Приватбанка Коломойскому

Северный апелляционный хозяйственный суд города Киева подтвердил невозможность возвращения Приватбанка бывшим собственникам. Об этом сообщает пресс-служба банка.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Суд закрыл производство по иску бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd.

К национализации банка, Коломойскому принадлежало 41,7% акций банка, а компании Triantal — 16,6%.

«Таким образом, суд подтвердил правомерность действий суда первой инстанции по закрытию производства по делу на основании Закона 590-IX «О системе гарантирования вкладов», — говорится в сообщении.

Напомним

27 ноября 2023 года Хозяйственный суд города Киева закрыл производство по подобному делу по иску другого эксвладельца банка — Геннадия Боголюбова.

Ранее, 15 ноября 2023 г., Шестой апелляционный административный суд по делу по иску Коломойского подтвердил невозможность отмены решений и договоров, принятых в процессе национализации Приватбанка.