Новый украинский единорог: платформу Rentberry оценили в $1 миллиард

Основанная украинскими технологическая платформа для аренды и управления недвижимостью Rentberry успешно завершила финансирование серии А, в рамках которого привлекла $90 млн. Оценка компании выросла до $1 млрд. Об этом сообщает AIN.

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К финансированию Rentberry присоединились Berkeley Hills Capital и GTM Capital.

Таким образом, Rentberry стал седьмым единорогом с украинскими корнями после Creatio, GitLab, People.ai, Grammarly, Unstoppable Domains и airSlate.

Инвестиции позволят улучшать платформу, расширять глобальное присутствие и исследовать новые вертикали на рынке недвижимости.

Штаб-квартира Rentberry находится в Сан-Франциско, однако команда в основном состоит из украинских специалистов. Rentberry продолжает масштабировать и расширяет свои услуги, в том числе среднесрочную аренду и модульные дома в США, Европе и Азии.

В настоящее время стартап Rentberry планирует приобретение обанкротившегося WeWork. 100% бизнеса оценили в $550−650 млн.

Rentberry — это платформа для аренды и управления недвижимостью на основе искусственного интеллекта. В 2015 году компанию учредили украинцы Алексей Любинский, Лилия Остапчук, Александр Котовсков и Денис Голубовский.

В настоящее время Rentberry имеет более 25 млн активных пользователей и операции более чем в 60 странах.