НБУ аннулировал лицензию и оштрафовал финкомпанию Money4YOU

Национальный банк аннулировал лицензию финансовой компании ООО «Манифой» (Money4YOU), выдающей микрокредиты . Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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НБУ также оштрафовал компанию на 4,28 млн грн, поскольку она не указывала в договорах о потребительском кредите дневную процентную ставку и ее расчет.

Также «Манифой» нарушило законы «О потребительском кредитовании», «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», «О финансовых услугах и финансовых компаниях», «Об электронной коммерции» и ряде положений НБУ.

В сообщении регулятора отмечается, что в 2021 году НБУ неоднократно применял к «Манифе» меры влияния за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, а в 2023 году — за предоставление ложной информации.

Меры влияния на другие финорганизации

Нацбанк также примет меры влияния еще к двум финансовым организациям: ООО «Финанс Инвест Актив» и ООО «Сафра финанс».

«Финанс Инвест Актив» аннулирована лицензия. По данным НБУ компания отказалась от инспекционной проверки.

«Сафра финанс» исправит нарушение законодательства о регулировании деятельности по предоставлению финансовых услуг до 30 сентября 2024 года.