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2 сентября 2024, 13:55 Читати українською

В бюджетном комитете рассказали, где возьмут 500 млрд грн на армию

Сократить расходы и получить больше «военного НДФЛ». Так власти будут искать дополнительные 500 млрд грн на армию, пишет глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.

Сократить расходы и получить больше «военного НДФЛ».

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Потребность в поиске дополнительных средств на армию возникла, когда налоговый комитет парламента сократил ожидаемые поступления от налогового законопроекта со 125 млрд. грн. до 30 млрд. после обсуждений с Минфином, бизнесом и НБУ.

Чтобы найти средства для Сил обороны, власти планируют получить больше продажи ОВГЗ на внутреннем рынке. В первую очередь — банкам: со 160 млрд грн до 216 млрд.

Депутаты и чиновники стали более оптимистичными в вопросе детенизации — они ожидают получить 100 млрд грн от перевыполнения налогов и сборов. Ранее речь шла о 76 млрд.

Сокращение расходов должно прибавить еще 25 млрд грн, пишет Подласа.

На чем планирует сэкономить государство:

  • 11,2 млрд грн — из Минстратегпрома, а именно — из программы «развития ОПК». Это средства так называемого «военного НДФЛ», уточнила Пидласа.
  • 4,5 млрд грн — отказ от пополнения Резервного фонда, предусмотренного в первой версии правительственного законопроекта.
  • 1 млрд грн — экономия средств Минмолодежьспорта, Минцифры, Минкульта, Минобразования, НАПК (по финансированию политических партий), Минреинтеграции, Минвосстановления, ЦИК и т. д.
  • 662,2 млн грн — из Государственной таможенной службы.
  • 227,8 млн грн — сократили расходы на содержание органов власти.

Кроме этого, законопроект предусматривает временное (с 1 октября до конца года) изменение доли, которую из военного НДФЛ будет получать государственный бюджет. В общий фонд пойдет 59% военного НДФЛ, тогда как сейчас этот показатель составляет всего 25%. Доля специального фонда останется на уровне 41%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+60
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
2 сентября 2024, 14:18
#
КОРОЧЕ денег нет, но мы их напечатаем (УРА товарищи мы (4−5 мен) нашли выход)
+
+58
Vlad UKR
Vlad UKR
2 сентября 2024, 14:20
#
Видоять гроші з пересічного громадянина .
+
0
Bookseller
Bookseller
2 сентября 2024, 14:59
#
Як вони видоять гроші з мене?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
2 сентября 2024, 16:04
#
Через инфляцию
+
+15
Riojas
Riojas
2 сентября 2024, 14:59
#
Банки заставят купить ОВГЗ для выполнения норматива, прибыль по ОВГЗ обложат налогом 50% уже официально
+
0
Strain
Strain
2 сентября 2024, 15:05
#
«Депутаты и чиновники стали более оптимистичными в вопросе детенизации … «. А на фоне чего идёт детенизация? Как по мне предпосылок нет никаких.
Сейчас с грядущим ростом военного сбора как раз повод уйти в тень по ЗП.
+
0
Exba
Exba
2 сентября 2024, 15:33
#
Там НБУ решил отказаться от копеек и заменить их на «шаги»
+
0
Mini Mi
Mini Mi
2 сентября 2024, 16:05
#
Ахха, детенизации?) Я хз что эти ребята курят, но все наоборот в тень щас уходят по максимуму.
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