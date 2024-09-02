В бюджетном комитете рассказали, где возьмут 500 млрд грн на армию

Сократить расходы и получить больше «военного НДФЛ». Так власти будут искать дополнительные 500 млрд грн на армию, пишет глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.

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Потребность в поиске дополнительных средств на армию возникла, когда налоговый комитет парламента сократил ожидаемые поступления от налогового законопроекта со 125 млрд. грн. до 30 млрд. после обсуждений с Минфином, бизнесом и НБУ.

Чтобы найти средства для Сил обороны, власти планируют получить больше продажи ОВГЗ на внутреннем рынке. В первую очередь — банкам: со 160 млрд грн до 216 млрд.

Депутаты и чиновники стали более оптимистичными в вопросе детенизации — они ожидают получить 100 млрд грн от перевыполнения налогов и сборов. Ранее речь шла о 76 млрд.

Сокращение расходов должно прибавить еще 25 млрд грн, пишет Подласа.

На чем планирует сэкономить государство:

11,2 млрд грн — из Минстратегпрома, а именно — из программы «развития ОПК». Это средства так называемого «военного НДФЛ», уточнила Пидласа.

4,5 млрд грн — отказ от пополнения Резервного фонда, предусмотренного в первой версии правительственного законопроекта.

1 млрд грн — экономия средств Минмолодежьспорта, Минцифры, Минкульта, Минобразования, НАПК (по финансированию политических партий), Минреинтеграции, Минвосстановления, ЦИК и т. д.

662,2 млн грн — из Государственной таможенной службы.

227,8 млн грн — сократили расходы на содержание органов власти.

Кроме этого, законопроект предусматривает временное (с 1 октября до конца года) изменение доли, которую из военного НДФЛ будет получать государственный бюджет. В общий фонд пойдет 59% военного НДФЛ, тогда как сейчас этот показатель составляет всего 25%. Доля специального фонда останется на уровне 41%.