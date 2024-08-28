Более 500 украинских предпринимателей владеют магазинами Żabka в Польше

Более 500 украинских предпринимателей владеют магазинами Żabka по договору франшизы в Польше, большинство из них женщины. Об этом сообщается в пресс-релизе Żabka Group, пишет uamedia.eu.

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Что известно

«По нашим оценкам, количество украинских франчайзи в Żabka продолжит расти», — прокомментировал операционный директор Żabka Polska Пшемислав Киевски.

Żabka — крупнейшая в Польше сеть небольших продуктовых магазинов у дома, действующая на основе франчайзинга. Сеть насчитывает 10 500 магазинов, которыми управляют 9000 франчайзи.

Сеть обеспечивает обучение, необходимое ведение собственного бизнеса, полностью меблированный и укомплектованный магазин. Начать сотрудничество с сетью могут люди, которым необязательно иметь опыт работы в розничной торговле.

Желающие подписать договор франчайзинга должны проживать в Польше не менее двух лет или иметь польское гражданство. Для иностранцев действуют другие условия, включая меньший срок проживания.