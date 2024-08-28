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28 августа 2024, 8:20 Читати українською

Как работают очереди отключения света — объяснение от Yasno (инфографика)

Компания Yasno объяснила, что такое очереди отключения света и как они работают. Данные приведены пресс-службой Yasno.

Компания Yasno объяснила, что такое очереди отключения света и как они работают.
Фото: depositphotos

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Что такое очередь (группа)

Очередь — это группа потребителей, потребляющая определенное количество электроэнергии. В общем таких очередей 6.

Чем больше дефицит электроэнергии в системе, тем больше очередей потребителей отключается одновременно во время стабилизационных ограничений.

Что означает количество очередей, ограничивающих одновременно?

  • Если ограничивают только одну очередь отключений, то это означает, что света у потребителей может не быть до 4 часов в сутки.

  • Если одновременно ограничивают 2 очереди отключений — 8 часов в сутки.

  • 3 очереди отключений — 12 часов в сутки.

  • 4 очереди отключений — более 12 часов, а также выключение в светло-серых зонах графиков.

  • Если ограничивают 5 или 6 очередей одномоментно, это означает, что начались экстренные отключения света и графики не работают.

К какому количеству очередей применяют ограничения электроэнергии, определяет «Укрэнерго». Далее каждый оператор систем распределения (облэнерго) определяет, какой график отключений применять в регионах и какие именно очереди отключать.

Важно отметить, что распределение на 6 очередей отключений используют в основном ДТЭК, Yasno и «Укрэнерго» в расчетах лимитов потребления для областей.

В других облэнерго очередей отключений может быть больше или меньше.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 августа 2024, 9:40
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…И что?
Какую информационную нагрузку несет данный график?
Киевская область, Бориспольский район — вчера «света ушла» в 15.30, вернулась в 21.40. Потом, ушла в 23.30 и вернулась в 3.00 ну и сегодня опять ушла в 9.30…
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Kharakternyk
Kharakternyk
28 августа 2024, 10:55
#
Пропоную замість шести черг зробити 666. І кожного дня міняти не лише графік відключень для кожної черги, а й приналежність споживачів до черги (наприклад, сьогодні у вас третя черга, завтра 446-а, післязавтра 119-та і т.д.). Вимикати звичайно ж не за графіком, а так як і завжди. І тоді людям буде ще набагато краще орієнтуватися і підлаштовуватися:)
Обовʼязково розгляньте пропозицію, бо у вас свого розуму замало, щоб скоріше і якісніше виправити ситуацію:)
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