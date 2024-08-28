Как работают очереди отключения света — объяснение от Yasno (инфографика)

Компания Yasno объяснила, что такое очереди отключения света и как они работают. Данные приведены пресс-службой Yasno.

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Что такое очередь (группа)

Очередь — это группа потребителей, потребляющая определенное количество электроэнергии. В общем таких очередей 6.

Чем больше дефицит электроэнергии в системе, тем больше очередей потребителей отключается одновременно во время стабилизационных ограничений.

Что означает количество очередей, ограничивающих одновременно?

Если ограничивают только одну очередь отключений, то это означает, что света у потребителей может не быть до 4 часов в сутки.

Если одновременно ограничивают 2 очереди отключений — 8 часов в сутки.

3 очереди отключений — 12 часов в сутки.

4 очереди отключений — более 12 часов, а также выключение в светло-серых зонах графиков.

Если ограничивают 5 или 6 очередей одномоментно, это означает, что начались экстренные отключения света и графики не работают.

К какому количеству очередей применяют ограничения электроэнергии, определяет «Укрэнерго». Далее каждый оператор систем распределения (облэнерго) определяет, какой график отключений применять в регионах и какие именно очереди отключать.

Важно отметить, что распределение на 6 очередей отключений используют в основном ДТЭК, Yasno и «Укрэнерго» в расчетах лимитов потребления для областей.

В других облэнерго очередей отключений может быть больше или меньше.