Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на пять копеек

Национальный банк Украины установил на 28 августа 2024 официальный курс гривны на уровне 41,3008 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

НБУ на 28 августа установил официальный курс евро на уровне 46,10 грн (на 27 августа был установлен на уровне 46,18 грн). Европейская валюта подешевела на 8 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.