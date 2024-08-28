Национальный банк Украины установил на 28 августа 2024 официальный курс гривны на уровне 41,3008 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.
Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на пять копеек
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Валютный рынок
НБУ на 28 августа установил официальный курс евро на уровне 46,10 грн (на 27 августа был установлен на уровне 46,18 грн). Европейская валюта подешевела на 8 копеек.
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Источник: Минфин
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