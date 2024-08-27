Накроют ли Украину интернет-блекауты: мелкие провайдеры готовятся на выход

На отечественном рынке интернет-услуг идет настоящая война. Налоговая потребовала, чтобы уже к 1 октября все провайдеры, которые сейчас работают как «упрощенцы», перешли на общую систему налогообложения. В Интернет-ассоциации Украины заявили, что в результате проиграют рядовые потребители: может ухудшиться качество обслуживания, при этом — вырастут тарифы.

Эксперты говорят о подорожании интернета на 30−40%. Но главное — не факт, что украинцы смогут оставаться в сети во время отключений электроэнергии. «Минфин» разбирался, действительно ли Украине грозит «интернет-блэкаут».

Почему провайдеров хотят согнать с «упрощенки»

В конце июля глава профильного парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев в своей колонке для «Главкома» описал, как государство будет приводить «в чувства» тех, кто не хочет вести бизнес по европейским стандартам.

Он перечислил несколько отраслей, за которые уже серьезно взялись власти, в частности, ювелирную промышленность, рынки автотоплива, алкоголя, табака и пр.

Отдельное внимание Гетманцев уделил рынку доступа к фиксированной связи и интернету, поскольку «отрасльдовольно богатая, а в условиях, когда из-за частых обесточиваний она остается работать стабильно, она имеет дополнительные преимущества и, соответственно, рост выручки».

По его подсчетам, в 2023 году отрасль получила 21,2 млрд. грн. дохода, что на 33,3% больше, чем в 2022 году. Средний доход с одного пользователя составил 219 грн., что более чем вдвое выше, чем, скажем, у операторов мобильной связи (там этот показатель составил 102,1 грн).

При этом, по словам депутата, компании, которые работают в сегменте фиксированной связи и интернета, массово «маскируются» под физлиц-предпринимателей. В результате, с полученных с каждого абонента 219 грн. платят в бюджет меньше 11 грн.

Если бы они работали на общей системе налогообложения, то отчисляли бы в семь раз больше. Таким образом, по подсчетам Гетманцева, государство недополучает больше 3 млрд. грн в год.

Но дело не только в деньгах. По словам Гетманцева, рынок интернет-услуг «обезображен» неравными конкурентными условиями — часть компаний получают преимущества за счет «мимикрии» под микро-бизнес, идет массовое использование несертифицированного и некачественного оборудования и пр.

Вскоре после этой «программной» публикации многие провайдеры начали получать письма от Государственной налоговой службы, в которых им предлагается до 1 октября этого года перейти на общую систему налогообложения. «В противном случае налоговая пообещала принудительно перевести компании на общую систему», — заявил глава правления Интернет-ассоциации Украины Александр Савчук.

По словам главы Ассоциации правовладельцев и поставщиков контента Наталии Клитной, провайдеры массово получают не только письма с предложением отказаться от «упрощенки», им уже начали приходить и акты о принудительном переводе на общую систему налогообложения.

Некоторые предприниматели подают в суд, и есть кейсы, где служители Фемиды стали на сторону бизнеса, то есть, разрешили и дальше работать на той налоговой системе, с которой его пытаются «согнать» фискалы. «В дальнейшем таких судебных разбирательств могут быть тысячи», — считает Клитна.

20 августа на сайте Главного управления ГНС в Днепропетровской области появилось официальное разъяснение — на какой модели налогообложения могут работать предприниматели, предоставляющие услуги доступа к интернету.

С одной стороны, в соотвествии с Налоговым кодексом физлица-предприниматели, которые представляют услуги по доступу к интернету, могут работать на третьей группе единого налога, — признают налоговики.

Но есть важный нюанс.

«Запрет пребывания на упрощенной системе налогообложения касается субъектов хозяйствования, которые в рамках предоставления услуг в сфере электронных коммуникаций осуществляют техническое обслуживание и эксплуатацию телекоммуникационных сетей», — говорится в разъяснении со ссылкой на статью 291 Налогового кодекса.

Поэтому предприниматели, которые выбрали в национальном классификаторе классы 61.10 (деятельность в сфере проводной электросвязи), 61.20 (деятельность в сфере беспроводной связи), 61.30 (деятельность в сфере спутниковой электросвязи) и 61.90 (другая деятельность в сфере электросвязи), не имеют права применять упрощенную систему налогообложения", — отмечается в разъяснении налоговой службы.

То есть предоставлять услуги по доступу к интернету «упрощенцы» могут, а вот обслуживать сети — нет. Но, понятно, что провайдеры попросту не могут не обслуживать сети, иначе их услуги доступа будут никому не нужны.

Таким образом, по словам Александра Савчука, возникло двойственное трактование законодательства. И хотя в сами законы и подзаконные акты в последнее время никаких изменений не вносили, провайдеров поставили перед фактом, что на упрощенке они работать больше не смогут.

«Но переход на общую систему уже к 1 октября — это слишком быстрая трансформация, бизнес с ней попросту не справится. Как минимум, необходим более длительный переходной период, иначе многие провайдеры могут попросту закрыться» — считает Савчук.

Кто и почему может остаться без интернета

Представители отрасли, с которыми общался «Минфин» подозревают, что речь идет не столько об упорядочении налоговой модели для провайдеров, сколько о монополизации рынка.

В подтверждение этой версии глава правления Интернет-ассоциации Украины приводит такой аргумент: в публичном поле идет массированная PR-кампания о том, что малый и средний бизнес не только уклоняется от уплаты налогов, но еще и работает в «серой зоне». «Понятно, что кто-то платит за такую кампанию, и это вряд ли ГНС», — говорит Савчук.

В профильной ассоциации предположили, что провайдеров -упрощенцев «заказали» большие операторы, которые хотят выжить «малышей» и «середнячков» и переделить их абонентов.

По данным руководителя Telecom Ukraine Максима Смилянця, на рынке интернет-услуг работает 3200 ООО и ФОП (всего услуги фиксированного интернета предоставляет больше 3,8 тысяч поставщиков, то есть речь идет о львиной доле рынка). При этом, большие операторы с начала войны потеряли около 20% клиентов, которые перешли к локальным провайдерам.

И теперь, якобы, «акулы бизнеса» хотят отвоевать потребительскую аудиторию.

Ведь, как показывают предварительные опросы, далеко не все «упрощенцы» готовы к переходу на общую систему налогообложения. «К 1 октября сменить налоговую модель сможет не больше 30% провайдеров», — говорит Смилянец.

«Нам уже звонил налоговый инспектор из Днепра. Но переход на общую систему для нас весьма проблемный, так как речь идет не только об увеличении налоговой нагрузки, но еще и о более сложном администрировании. Как минимум, придется нанимать дополнительный штат бухгалтеров», — говорит владелец фирмы-провайдера «Интернет Схид Групп» из Краматорска Николай Кучерук.

По данным «Минфина», в последнее время большие провайдеры активизировались, в частности, звонят бывшим клиентам с предложением «вернуться». То есть попытки увеличить клиентскую базу компании действительно предпринимают.

Но вот «заказ» на более мелких конкурентов представители крупных компаний категорически опровергают.

Будет ли интернет без света и сколько придется платить

Структура украинского рынка интернет -услуг весьма специфическая.

«Очень большая децентрализация — буквально в каждом населенном пункте есть свой ключевой локальный оператор. А большие компании во многие районы вообще не заходят, так как это им финансово невыгодно», — отмечает основатель платформы УКОС Олександр Петруня.

Получается, что если в том или ином населенном пункте локальный оператор не сможет адаптироваться к работе в новых условиях, люди вообще рискуют остаться без интернета.

«К примеру, в половине сел абонентов обслуживают исключительно небольшие местные операторы. Не факт, что ими заинтересуются большие игроки», — считает Кучерук.

Понятно, это не означает, что по небольшим населенным пунктам уже с 1 октября начнутся проблемы с проводным интернетом. Но такой риск есть. А если учесть, что мобильный интернет в тех же селах также работает небезупречно, вопрос доступа к сети для сотен тысяч, если не миллионов украинцев может обостриться.

Есть еще одна важная особенность работы «децентрализованного» рынка интернет-услуг.

Как показывает практика, небольшие локальные операторы зачастую более оперативно реагируют на местные проблемы с сетями, к примеру, повреждение вследствие вражеских атак. Также такие провайдеры нередко лучше позаботились о бесперебойной работе интернета во время массовых отключений света.

Эта тенденция прослеживается даже в крупных городах и в столице — в отдельных районах лучшее качество интернета и работу во время блэкаутов гарантируют именно небольшие локальные провайдеры. Что, собственно, и спровоцировало массовый переход к ним абонентов на волне отключений света в конце 2022 -начале 2023 годов. «Локальные операторы быстрее адаптировались к блекаутам», — констатирует Александр Петруня.

«Когда нет света, в течение какого времени у вас пропадают все мобильные операторы?», — ответил вопросом на вопрос «Минфина» какие могут быть последствия готовящейся зачистки рынка член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а в прошлом — глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

И добавил, что, если небольших провайдеров «разгонят», то многие украинцы рискуют остаться ни с чем, потому что стабильно работающий при отключениях электричества интернет, особенно в небольших населенных пунктах, предоставляют именно местные компании. В условиях войны и кадрового голода национальным операторам очень сложно удерживать в полном порядке большие и расположенные на разных территориях сети.

«Мы за время войны восстановили больше 150 километров оптической сети, так как в нашем регионе враг особенно активно наносит удары. При этом заметили, что национальные операторы, работающие в Краматорске и Дружковке, не спешат тут же возобновлять связь — это может занимать до двух недель и даже до месяца.

Похожая ситуация и в других регионах — локальные провайдеры нередко справляются с разного рода ЧП более оперативно, так как они сами тут живут, и их бизнес — только здесь", — говорит Кучерук.

По его словам, в любом случае, и если «упрощенцев» заставят перейти на общую налоговую систему, и если произойдет укрупнение рынка, тарифы на интернет будут расти.

По мнению экспертов, с которыми пообщался «Минфин», подорожание может составить от 20% до 40%. Ведь при переходе провайдера на общую систему налогообложения появляется НДС, платить который придется всем потребителям.

И это при том, что за большие деньги украинцы могут получить ухудшение качества интернета и в целом — снижение уровня обслуживания.

В компании «Дарницкие сети» (Киев) отметили, что у многих провайдеров всего по 200−500 абонентов. А, чтобы работать на общей системе налогообложения хотя бы в ноль, нужно не менее тысячи абонентов. «Поэтому для большинства „упрощенцев“ переход на общую систему заведомо убыточен, и компании будут просто закрываться», — рассказал «Минфину» представитель «Дарницкий сетей».

Если такой сценарий будет запущен, то рынок интернет-услуг может просто «посыпаться».

"Сейчас телеком -инфраструктура построена таким образом, что многие национальные операторы используют сети локальных провайдеров — попросту берут их в аренду. Если небольшие провайдеры закроются, крупным компаниям придется вкладываться в строительство сетей, на что нужны деньги и время.

Понятно, что это повлияет на тарифы для пользователей — они могут вырасти даже больше чем на 40%. При этом качество интернета, по крайней мере, в обозримом будущем, скорее всего, ухудшится. Высокие риски, что рухнет система бесперебойной работы интернета во время массовых отключений электроэнергии", — говорит представитель «Дарницких сетей».