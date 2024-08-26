В Приватбанке работает 500 отделений на автономных источниках энергии и связи

500 отделений Приватбанка по всей Украине работают в сети Power Banking и обеспечивают предоставление услуг клиентам в случае длительного отсутствия энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Все дежурные отделения снабжены резервными каналами связи (Starlink) и генераторами. Локацию Power Banking отделения Приватбанка в вашем городе можно всегда найти здесь.

Приватбанк и дальше планирует увеличивать количество отделений с подключением к резервным каналам электропитания.