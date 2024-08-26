Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на 6 копеек

Национальный банк Украины установил на 26 августа 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2236 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 6 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 26 августа установил официальный курс евро на уровне 45,84 грн (на 23 августа был установлен на уровне 45,98 грн). Европейская валюта подешевела на 14 копеек.

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