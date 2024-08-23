Райффайзен Банк открыл первые подземные отделения в двух городах

Райффайзен Банк открыл первые подземные отделения в Харькове и Днепре. Они работают на базе существующих и обслуживают клиентов в случае объявления воздушной тревоги в регионе. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Обслуживание клиентов доступно через отдельный вход, ведущий в подземное помещение.

Подземные отделения предоставляют все банковские услуги, что и традиционные отделения, в том числе открытие счетов, депозитов, кредитование, консультации клиентов и расчеты в кассе.

Отмечается, что первые подземные банковские отделения появились в городах, расположенных вблизи боевых действий и постоянно подвергаются обстрелам. Количество и продолжительность воздушных тревог в этих городах повышена, клиенты имеют ограниченный доступ к оффлайн услугам и частые проблемы со стабильной связью.

Несмотря на сложную ситуацию в этих городах, продолжают работать предприниматели, которые также нуждаются в постоянном доступе к банковским операциям.

В дальнейшем банк планирует открытие отдельных подземных отделений в Харькове и Днепре и других прифронтовых городах.

Где находятся отделения

В Харькове отделение работает по адресу ул. Новгородская, 11.

В Днепре отделение обслуживает клиентов по адресу: пгт. Слобожанское, ул. Слобожанская, 9а.