В июле предприниматели получили кредиты более чем на 2 миллиарда

В июле 2024 года было выдано 651 кредит на общую сумму 2,2 млрд грн по государственным гарантиям на портфельной основе для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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По состоянию на 1 августа 2024 29 банков-кредиторов обслуживают 19 845 кредитов на 68,4 млрд грн.

С начала действия военного положения 24 февраля 2022 заключен 33 591 кредитный договор на сумму 113 млрд грн.

Всего с декабря 2020 по программе заключено 38 739 кредитов на общую сумму 123,4 млрд грн.

Кто выдает больше кредитов

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 августа текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе продолжает лидировать Приватбанк: 13 461 кредит на общую сумму 22,2 млрд грн, что составляет 63 % от лимита таких гарантий, предоставленных банку.

Второй по количеству таких кредитов — Ощадбанк: 2 777 кредитов на 10,8 млрд грн (90 % от лимита банка).

Укргазбанк закрывает тройку лидеров: 947 кредитов на 9,9 млрд (69% своего лимита).

Регионы

В регионах наибольший объем кредитов обслуживается:

в Киеве — 2 354 кредита на общую сумму 8,3 млрд грн;

в Днепропетровской области — 1560 кредитов на 5,1 млрд грн;

во Львовской области — 1686 кредитов на 4,9 млрд грн;

в Киевской области — 1257 кредитов на 4,2 млрд грн;

в Одесской области — 1229 кредитов на около 4 млрд грн.

Сферы

По видам экономической деятельности больше кредитов обслуживаются в следующих сферах: