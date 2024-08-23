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23 августа 2024, 13:32 Читати українською

В июле предприниматели получили кредиты более чем на 2 миллиарда

В июле 2024 года было выдано 651 кредит на общую сумму 2,2 млрд грн по государственным гарантиям на портфельной основе для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В июле 2024 года было выдано 651 кредит на общую сумму 2,2 млрд грн по государственным гарантиям на портфельной основе для малого и среднего бизнеса.
Фото: НБУ

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По состоянию на 1 августа 2024 29 банков-кредиторов обслуживают 19 845 кредитов на 68,4 млрд грн.

С начала действия военного положения 24 февраля 2022 заключен 33 591 кредитный договор на сумму 113 млрд грн.

Всего с декабря 2020 по программе заключено 38 739 кредитов на общую сумму 123,4 млрд грн.

Кто выдает больше кредитов

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 августа текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе продолжает лидировать Приватбанк: 13 461 кредит на общую сумму 22,2 млрд грн, что составляет 63 % от лимита таких гарантий, предоставленных банку.

Второй по количеству таких кредитов — Ощадбанк: 2 777 кредитов на 10,8 млрд грн (90 % от лимита банка).

Укргазбанк закрывает тройку лидеров: 947 кредитов на 9,9 млрд (69% своего лимита).

Регионы

В регионах наибольший объем кредитов обслуживается:

  • в Киеве — 2 354 кредита на общую сумму 8,3 млрд грн;
  • в Днепропетровской области — 1560 кредитов на 5,1 млрд грн;
  • во Львовской области — 1686 кредитов на 4,9 млрд грн;
  • в Киевской области — 1257 кредитов на 4,2 млрд грн;
  • в Одесской области — 1229 кредитов на около 4 млрд грн.

Сферы

По видам экономической деятельности больше кредитов обслуживаются в следующих сферах:

  • сельское хозяйство — 5029 кредитов на общую сумму 29,3 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 8458 кредитов на около 18 млрд грн;
  • перерабатывающая промышленность — 3161 кредит на 14,5 млрд грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 1124 кредита на 2,4 млрд грн;
  • строительство — 511 кредитов на 1,6 млрд. грн.

Кредиты наличными в Украине

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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