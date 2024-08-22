С ноября украинцы будут въезжать в Европу по новым правилам

10 ноября Евросоюз планирует запустить автоматическую систему регистрации въезда и выезда на внешние границы Шенгенской зоны. Главное нововведение — EES заменит ручное проставление штампов в паспортах граждан третьих стран. Контроль будет проходить через специальный терминал. Об этом пишет uamedia.eu со ссылкой на Euronews.

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Что известно

Новая система въезда/выезда (EES), которую начали разрабатывать после Brexit, будет запущена 10 ноября на всех внешних границах ЕС, подтвердила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон.

«Этот момент наконец-то настал. А когда-то казалось, что этого никогда не произойдет», — заявила еврокомиссар во время визита в таллинский офис eu-LISA, агентства ЕС, отвечающее за IT-инфраструктуру, лежащую в основе EES.

«Перевозчики, операторы, вокзалы, аэропорты все готовятся к этому знаменательному дню», — добавила брюссельская чиновница.

Запуск EES был запланирован на 2022 год, однако он неоднократно срывался из-за технических проблем и задержек с установлением автоматизированных барьеров, которые необходимо установить на всех международных сухопутных, морских и воздушных границах Шенгенской зоны.

Когда осенью новая система регистрации начнет действовать, путешественники из стран, не входящих в ЕС, въезжающих в Шенгенскую зону, будут проходить пограничный контроль «по-новому».

EES — новая автоматизированная система цифрового сбора персональных данных, которую Европейский Союз будет использовать для автоматического контроля пересечения границ гражданами стран, не входящих в ЕС, независимо от того, нужна ли им виза при въезде в Шенген. Система предназначена для замены традиционной штамповки паспортов.

Путешественники должны будут сканировать свои паспорта или другие проездные документы в терминале самообслуживания во время каждого пересечения внешней границы ЕС. Система не будет распространяться на владельцев с видом на жительство в странах ЕС, а также на тех, кто имеет долгосрочные визы.

Система будет регистрировать имя путешественника, его биометрические данные, дату и место въезда и выезда. Сканы лица и отпечатки пальцев будут сниматься только раз в три года и будут действительны для нескольких поездок в течение этого периода.

Система будет работать при въезде во все страны ЕС, кроме Кипра и Ирландии (штампы там будут ставить как всегда), а также в четыре страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

EES вводится для усиления безопасности границ и выявления путешественников, превысивших срок пребывания в пространстве из 29 европейских государств по визе C (90 дней в течение 180-дневного периода).

«С помощью EES мы будем точно знать, кто въезжает в Шенгенскую зону с иностранным паспортом», — отметила Йоханссон.

«Мы будем знать, не остаются ли люди здесь слишком долго, что позволит противостоять нелегальной миграции. А благодаря биометрической идентификации, фотографиям и отпечаткам пальцев EES преступникам, террористам или российским шпионам будет сложнее использовать поддельные паспорта», — неожиданно подытожила она.

Бывшие правила не мешали отслеживать время пребывания людей в Шенгене, это могли делать пограничники. А отпечатки пальцев в большинстве своем уже давно сдаются при подаче документов на визу.