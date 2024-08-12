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12 августа 2024, 15:37 Читати українською

Lviv Croissants вышли на американский рынок

Первое заведение Lviv Croissants в США открылось в Атланте в штате Джорджия. Об этом пишет AIN со ссылкой на сообщение компании.

Первое заведение Lviv Croissants в США открылось в Атланте в штате Джорджия.
Фото: depositphotos

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Вне Украины сеть ресторанов также представлена в Польше и Словакии.

«На выбор локации повлиял потенциал штата Джорджия: здесь динамичный и при этом не перенасыщенный гастрорынок», — говорится в сообщении компании.

Первое заведение Lviv Croissants в США открыло Fast Food Franchising Group USA inc. в партнерстве с экспатом из Украины Бреттом Ларраби.

«Выход на американский рынок был долговременным и непростым, потому что он кардинально отличается от европейского. Но мы точно не собираемся останавливаться, и уже ведем переговоры с потенциальными франчайзами», — сказал Галицкий.

Основой меню американских Lviv Croissants, как и в Украине, есть свежеиспеченные круассаны. Для этого было запущено производство, которое в дальнейшем сможет снабжать до 20 ресторанов сети в Северной Америке.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
w33
w33
12 августа 2024, 15:44
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Круто, молодці, так тримати!
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