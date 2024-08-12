Администрация Telegram получила предупреждение от властей Турции о готовящейся блокировке мессенджера. Об этом пишет Sabah со ссылкой на источники в правительстве.
Власти Турции пригрозили заблокировать Telegram — СМИ
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Причина
По их словам, причиной такого намерения является отсутствие реакции на требование заблокировать каналы с незаконной информацией.
В частности, управление информационных технологий и коммуникаций Турции обнаружило, что мессенджер активно используется злоумышленниками для «продажи наркотиков, пропаганды проституции, азартных игр и распространения видео с детской порнографией».
Регулятор направил более 1000 обращений в головной офис Telegram с требованием заблокировать эти каналы, но не получил ответа.
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В результате власти пригрозили запретить мессенджер, если его администрация не примет меры в отношении нарушителей «в ближайшее время». Конкретный дедлайн источники не указали.
Турция занимает 10-е место в мире по количеству пользователей Telegram (около 8 млн).
Напомним
В начале августа Турция заблокировалаInstagram. По данным местных СМИ, решение было вызвано тем, что соцсеть удалила публикации с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро палестинской радикальной группировки ХАМАС Исмаила Хании. Тогда с осуждением платформы выступил глава управления коммуникаций Турции Фахреттин Алтун, заявивший об «очень явной и очевидной попытке цензуры».
10 августа доступ был возобновлен, так как сторонам удалось прийти к договоренности о выполнении требований. Instagram пользуется большой популярностью в Турции: аккаунт в этой соцсети имеют около 50 млн из 85 млн жителей страны.
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