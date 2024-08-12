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12 августа 2024, 15:16 Читати українською

Власти Турции пригрозили заблокировать Telegram — СМИ

Администрация Telegram получила предупреждение от властей Турции о готовящейся блокировке мессенджера. Об этом пишет Sabah со ссылкой на источники в правительстве.

Администрация Telegram получила предупреждение от властей Турции о готовящейся блокировке мессенджера.
Фото:depositphotos

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Причина

По их словам, причиной такого намерения является отсутствие реакции на требование заблокировать каналы с незаконной информацией.

В частности, управление информационных технологий и коммуникаций Турции обнаружило, что мессенджер активно используется злоумышленниками для «продажи наркотиков, пропаганды проституции, азартных игр и распространения видео с детской порнографией».

Регулятор направил более 1000 обращений в головной офис Telegram с требованием заблокировать эти каналы, но не получил ответа.

Читайте: Турция заблокировала доступ к Instagram

В результате власти пригрозили запретить мессенджер, если его администрация не примет меры в отношении нарушителей «в ближайшее время». Конкретный дедлайн источники не указали.

Турция занимает 10-е место в мире по количеству пользователей Telegram (около 8 млн).

Напомним

В начале августа Турция заблокировалаInstagram. По данным местных СМИ, решение было вызвано тем, что соцсеть удалила публикации с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро палестинской радикальной группировки ХАМАС Исмаила Хании. Тогда с осуждением платформы выступил глава управления коммуникаций Турции Фахреттин Алтун, заявивший об «очень явной и очевидной попытке цензуры».

10 августа доступ был возобновлен, так как сторонам удалось прийти к договоренности о выполнении требований. Instagram пользуется большой популярностью в Турции: аккаунт в этой соцсети имеют около 50 млн из 85 млн жителей страны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Genna Smatko
Genna Smatko
12 августа 2024, 15:23
#
Правильно, а то всі на роботу не ходять, а тапають ХОМЯКА.
+
0
bonv
bonv
12 августа 2024, 16:05
#
14 числа і заблокують?:) Привітають:)))
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