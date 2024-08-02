Турция заблокировала доступ к социальной медиа-платформе Instagram, из-за чего мобильное приложение платформы также стало недоступным. Об этом сообщает Управление информационных технологий и связи Турции, передает Reuters.
Турция заблокировала доступ к Instagram
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Отмечается, что турецкий регулятор не указал причин и продолжительности запрета Instagram.
Блокировка соцсети последовала после того, как в среду турецкий чиновник по вопросам коммуникаций Фахреттин Алтун раскритиковал Instagram за решение блокировать посты с соболезнованием в связи с убийством Исмаила Хании — ключевого чиновника палестинской военизированной группировки ХАМАС.
«Это цензура, чистая и простая», — отметил Алтун.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
А туркам вже давно пора зробити вибір: або вони світська держава, або вони за будь-яких ***-арабів незалежно від того, що ті роблять. Кому на фіг впала та муслімська солідарніть?