Турция заблокировала доступ к Instagram

Турция заблокировала доступ к социальной медиа-платформе Instagram, из-за чего мобильное приложение платформы также стало недоступным. Об этом сообщает Управление информационных технологий и связи Турции, передает Reuters.

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Отмечается, что турецкий регулятор не указал причин и продолжительности запрета Instagram.

Блокировка соцсети последовала после того, как в среду турецкий чиновник по вопросам коммуникаций Фахреттин Алтун раскритиковал Instagram за решение блокировать посты с соболезнованием в связи с убийством Исмаила Хании — ключевого чиновника палестинской военизированной группировки ХАМАС.

«Это цензура, чистая и простая», — отметил Алтун.