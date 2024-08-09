Приватбанк разработал новый функционал «Оплаты частями» для увеличения продаж в интернете

Теперь интернет-торговцы могут предоставлять своим покупателям возможность оплаты покупок одновременно картой и в «Оплату частями«/»Мгновенную рассрочку». Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка .

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Как использовать новый функционал

Для использования нового функционала торговцу необходимо активировать его в настройках личного кабинета «Оплаты частями».

После этого клиенты магазина смогут оплачивать стоимость покупки частично собственными средствами по карточке, а остаток оформить в «Оплату частями» или «Мгновенную рассрочку».

«Это позволит не только привлекать новых клиентов с лимитом „Оплаты частями“, но и содержать тех, у кого его не хватает», — говорится в сообщении банка.

Отмечается, что такой сервис доступен для торговцев в интернет-магазинах, социальных сетях, торговых площадках и уже использует более 160 партнеров «Оплаты частями». Продавать можно как технику, одежду, мебель, товары для дома, так и обучение, курсы и другие товары.