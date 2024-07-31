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31 июля 2024, 12:24 Читати українською

За первое полугодие 2024 года объемы кассовых оборотов банков выросли — НБУ

Объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь — июнь этого года составил 1 307,6 млрд грн. Это на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится в данных НБУ.

Объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь — июнь этого года составил 1 307,6 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Наличные в банках

Выдача наличных из касс банков за первое полугодие 2024 года также увеличилась (на 12,6%) и составила 1 342,9 млрд грн.

«Это обусловлено возобновлением экономической активности, чему способствовало, в частности, повышение заработных плат и социальных выплат населению, сохранение стабильной ситуации на валютном рынке, умеренная инфляция», — говорится в сообщении регулятора.

В то же время, на увеличение объемов выдачи наличной гривны из касс банков повлияло желание населения сформировать определенный запас наличных денег, который в условиях внедрения графиков отключения электроэнергии остается доступным и быстрым платежным инструментом для осуществления розничных операций.

Наибольшие объемы наличных денег из касс в первом полугодии 2024 года банки традиционно выдавали (% от общего объема расходов):
  • по операциям клиентов с использованием платежных карт (85,1% от общего объема расходов);
  • для подкрепления операторов почтовой связи (4,0% общего объема расходов);
  • для покупки иностранной валюты у клиентов (3,2% от общего объема расходов).

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков были (% от общего объема поступлений):

  • торговая выручка (31,8% от общего размера поступлений);
  • операции клиентов с использованием платежных карт (23,6% от общего объема поступлений);
  • поступления от продаж иностранной валюты (17,6% от общего объема поступлений);
  • выручка всех видов услуг (13,0% от общего объема поступлений).
Объемы кассовых оборотов банков (как по поступлениям, так и расходам) за первое полугодие 2024 превышают в среднем почти на 14% показатели первого полугодия довоенного 2021, что также свидетельствует о постепенном восстановлении экономической активности.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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