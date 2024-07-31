Объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь — июнь этого года составил 1 307,6 млрд грн. Это на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится в данных НБУ.
За первое полугодие 2024 года объемы кассовых оборотов банков выросли — НБУ
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Наличные в банках
Выдача наличных из касс банков за первое полугодие 2024 года также увеличилась (на 12,6%) и составила 1 342,9 млрд грн.
«Это обусловлено возобновлением экономической активности, чему способствовало, в частности, повышение заработных плат и социальных выплат населению, сохранение стабильной ситуации на валютном рынке, умеренная инфляция», — говорится в сообщении регулятора.
В то же время, на увеличение объемов выдачи наличной гривны из касс банков повлияло желание населения сформировать определенный запас наличных денег, который в условиях внедрения графиков отключения электроэнергии остается доступным и быстрым платежным инструментом для осуществления розничных операций.
- по операциям клиентов с использованием платежных карт (85,1% от общего объема расходов);
- для подкрепления операторов почтовой связи (4,0% общего объема расходов);
- для покупки иностранной валюты у клиентов (3,2% от общего объема расходов).
Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков были (% от общего объема поступлений):
- торговая выручка (31,8% от общего размера поступлений);
- операции клиентов с использованием платежных карт (23,6% от общего объема поступлений);
- поступления от продаж иностранной валюты (17,6% от общего объема поступлений);
- выручка всех видов услуг (13,0% от общего объема поступлений).
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