Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на одну копейку

Национальный банк Украины установил на 31 июля 2024 официальный курс гривны на уровне 41,0291 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.

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Валютный рынок

НБУ на 31 июля установил официальный курс евро на уровне 44,41 грн (на 30 июля курс был установлен на уровне 44,40 грн). Европейская валюта подорожала на 1 копейку.

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