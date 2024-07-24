Число фальшивых денег в Украине выросло на 62%: какие купюры подделывают чаще

В Украине увеличивается количество фальшивых банкнот — гривны и инвалюты. Об этом Национальный банк сообщил по официальному запросу «Минфина». По итогам первого полугодия 2024 года на 1 млн шт. настоящих банкнот приходилось 3,4 подделок. Это прирост в 62% к минувшему году.

Сколько подделывают в Украине и ЕС

В начале большой войны НБУ насчитал меньше фальшивок на тот же миллион:

2022 год — 2,2;

2023 год — 2,1.

«В апреле-мае этого года Национальный банк наблюдал краткосрочный рост активности фальшивомонетчиков, что объясняется определенной адаптацией к реалиям военного состояния и желанием злоумышленников проверить эффективность противодействия таким случаям», — объяснили нам ситуацию в Нацбанке.

Тем не менее текущий рост количества подделок регулятор все же считает умеренным. Отмечая, что перед началом полномасштабного вторжения страны-террориста этот показатель был заметно выше — 7,1 фальшивок на 1 млн настоящих денег. При этом наш регулятор говорит, что, например, в том же Европейском союзе фальшивомонетчики работают куда более активно, чем у нас, в Украине. НБУ привел «Минфину» такую статистику по количеству поддельных банкнот в ЕС:

2021 год — 12 подделанных евро на миллион настоящих;

2022 год — 13;

2023 год — 16.

Кстати, в Украине преступники также распространяют рисованную инвалюту, но больше любят не евро, а американский доллар. Как сообщили «Минфину» в Нацбанке, в I полугодии 2024 года в нашей стране было изъято из оборота 1 200 подделок инвалюты (довоенный показатель), тогда как в 2022—2023 годы — было лишь 600−700 штук в год.

«Среди изъятых из оборота в I полугодии 2024 года (как и в 2021—2023 гг.) подделанных банкнот иностранных валют доминировали доллары США — 95%. При этом чаще всего злоумышленники подделывали банкноты номиналом 100 долларов США», — говорится в ответе НБУ для «Минфина».

Если говорить о гривневой наличности, то в январе-июне этого года 90% фальшивок (80% — в 2021—2023 гг.) пришлось на два номинала старых выпусков. Это 500 гривен образца 2006 года и 200 грн 2007-го.

Эта проблема решается в том числе и путем постепенного изъятия из оборота старых выпусков денег:

с 1 октября 2020 года — банкноты 1 и 2 грн 2003−2007 годов;

с 1 января 2023 года — банкноты 5, 10, 20 и 100 грн 2003−2007 годов;

с 1 августа 2024 года — банкноты 500 грн 2003−2007 годов.

Гривна нового образца лучше защищена, в том числе и современными оптически-сменными элементами: «оконная» лента и элемент SPARK с кинетическими эффектами движения фонового изображения и изменения цвета, соответственно.

Как НБУ борется с подделками

«Национальный банк систематически работает над повышением надежности украинских денег. Согласно международной практике, денежные знаки нужно обновлять с определенной периодичностью — каждые 10−15 лет. Чтобы минимизировать или вовсе сделать невозможными попытки преступников подделать банкноты», — уточнили в Нацбанке.

Также регулятор продолжает обучение кассовых работников (банки, небанковские организации, ритейлеры), чтобы они лучше выявляли подделки. И обеспечивает структуры специальным оборудованием, отображающим фальшивую наличность.

Откуда берутся фальшивки

Источник роста гривневых и валютных подделок пока не выявлен. Вражеское влияние рф исключать нельзя, хотя соответствующих подтверждений еще нет. В то же время история знает немало фактов, когда экономика другой страны специально наводнялась фальшивыми деньгами и, таким образом, ослаблялась врагом.

«Действительно, есть такие исторические факты. Во время Второй мировой войны нацистское руководство Германии пыталось использовать печать английских фунтов стерлингов для дестабилизации экономики Великобритании.

Национальный банк систематически осуществляет мониторинг состояния изъятия из обращения поддельных денежных знаков. Пока у НБУ отсутствует информация о российском следе в прецедентах подделки украинской валюты. В то же время, после полномасштабного вторжения россии в Украину, Нацбанк учитывает и такую ​​потенциальную угрозу со стороны страны-агрессора", — подчеркивается в ответе Национального банка для «Минфина».

В нем регулятор также уверяет, что в рамках борьбы с фальшивомонетчеством сотрудничает с Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), Департаментом стратегических расследований и Департаментом киберполиции Нацполиции, экспертными учреждениями МВД Украины и Минюста, СБУ, Европейским Центробанком и другими центральными банками мира.