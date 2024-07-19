Акции поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike, некорректное обновление функций которого вызвало масштабный сбой по всему миру, упали на 16%. Акции Microsoft упали на 2,8% после того, как корпорация заявила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов. Об этом пишет Bloomberg.
Акции CrowdStrike резко упали на фоне сбоя
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Нет никаких признаков того, что проблемы CrowdStrike связаны с любыми кибератаками, заявил Bloomberg главный научный сотрудник финской компании по информационной безопасности WithSecure Oyj Микко Хиппонен.
- Напомним, что причиной сбоев украинских сервисов являются перебои в работе Windows корпорации Microsoft. Сбой оказал влияние на работу многих компаний в мире.
- Часть проблем связана с программным обеспечением кибербезопасности компании CrowdStrike Holdings Inc.
Источник: Минфин
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