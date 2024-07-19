Акции CrowdStrike резко упали на фоне сбоя

Акции поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike, некорректное обновление функций которого вызвало масштабный сбой по всему миру, упали на 16%. Акции Microsoft упали на 2,8% после того, как корпорация заявила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов. Об этом пишет Bloomberg.