Официальный курс: НБУ понизил курс гривны на 24 копейки

Национальный банк Украины установил на 17 июля 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2575 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 24 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 17 июля установил официальный курс евро на уровне 44,97 грн (на 16 июля курс был установлен на уровне 44,72 грн). Европейская валюта подорожала на 25 копеек.

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