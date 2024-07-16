В июне 2024 года в Украине резко упало количество регистраций ФОП — YouControl

Во всех городах Украины в июне 2024 года регистрация ФОП уменьшилась на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: прирост составил -30%. Об этом говорится в материале YouControl.Market.

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Сколько открыто ФОП с начала года

За первое полугодие 2024 года украинцы открыли более 148 тысяч ФОП, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Традиционно больше всего физических лиц зарегистрировалось предпринимателями в Киеве — почти 20,5 тысячи, Днепропетровской области — почти 14 тысяч, и Киевской области — более 11 тысяч.

Значительный прирост количества регистраций ФОП наблюдался в Кировоградской области — 25,7% по сравнению с 2023 годом. Также значительно увеличилось количество новых физических лиц-предпринимателей в Запорожской — 25,5%, Донецкой — 19,9% и Черниговской — 19,2% областях. Самый низкий прирост регистраций ФОП был в Луганской — 0,3%, Ивано-Франковской — 2,4% и Харьковской — 2,8% областях.

Среди областных центров больше новых физических лиц-предпринимателей зарегистрировано в Харькове — 6,3 тысячи, Днепре — 5,9 тысячи и Одессе — 5,2 тысячи. В Запорожье количество регистраций ФОП выросло почти на 36% по сравнению с 2023 годом.

Среди общин больше ФОП зарегистрировали в Криворожской — 2,5 тысячи, Кременчугской — 1,4 тысячи, и Каменской — более 1 тысячи, все они расположены в Днепропетровской области. В Александрийской городской общине Кировоградской области прирост регистраций составил более 47%.

Интересно, что в июне 2024 года прирост регистрации ФОПов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил -30%. Во всех регионах Украины прирост регистраций был отрицательным. Наибольшее падение наблюдалось в Харькове: -13,6% в мае и -38,9% в июне, что, по всей вероятности, связано с усилением террористических атак россии.

Женщины открыли значительно больше ФОП, чем мужчины: 59,8% новых ФОП принадлежат женщинам, а 40,2% — зарегистрировали мужчины.

Где больше всего зарегистрировалось ФОПов

Больше ФОПов было зарегистрировано в секторах розничной торговли — более 40 тысяч, информационных технологий — 19,6 тысячи, и других услуг — 18,8 тысячи.

Образовательный сектор стал лидером по приросту новых ФОПов: в 2024 году украинцы открыли на 45,5% (5,3 тысячи) больше ФОПов в этой сфере, чем в 2023 году.

Открытие компаний выросло на 5,6% за первое полугодие 2024 по сравнению с январем-июнем 2023 года.

Так, в Украине зарегистрировали почти 13,2 тысячи новых компаний. Лидерами по количеству вновь зарегистрированных компаний стали Киев — 4,7 тысячи, Днепропетровская — 1,1 тысячи, Львовская — чуть более одной тысячи и Киевская области — 894 компании. Херсонская область стала лидером по приросту новых компаний — 35,3%. В Полтавской — 27,3% и Хмельницкой — с 26,6%.

Секторами-лидерами по количеству открытых предприятий стали оптовая торговля — 1,9 тысячи, транспорт и логистика — 1,1 тысячи, и операции с недвижимостью — более 1 тысячи.

Наибольший прирост регистраций наблюдался в секторе машиностроения — 101,5% (550 компаний) по сравнению с 2023 годом.

Обществами, где зарегистрировали больше всего компаний, стали три общины Киевской области: Борщаговская — более 10, Ирпенская — более 90 и Вишневая — более 80. В Мукачевской общине Закарпатской области видим наивысший прирост регистраций — 88,5% (49 компаний).

В июне 2024 года резко снизился и прирост регистраций компаний и составил -22% по сравнению с июнем 2023 года.