Нацбанк в следующем году введет обязательное страхование залога по кредиту

Нацбанк намерен ввести обязательное страхование залога по кредиту в 2025 году. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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По ее словам, центробанк еще несколько лет назад планировал введение требований по обязательному страхованию залога по кредиту.

Однако возник вопрос доверия к страховщикам, ведь в то время отсутствовали прозрачные показатели уровня их устойчивости, а заемщики могли принимать во внимание качество страховщиков.

«Мы тогда пошли навстречу банкам и до сих пор откладываем эту норму уже как регулятор страхового рынка, ведь его трансформация продолжается. В 2025 году мы, наконец, это сделаем, подтверждая, что и регулятор, и банки доверяют этому сегменту», — сказала она.