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13 июля 2024, 13:17 Читати українською

OpenAI работает над расширением возможностей передовых моделей ИИ — Reuters

Разработчик ChatGPT, компания OpenAI работает над новым подходом к своим моделям искусственного интеллекта (ИИ) в проекте под кодовым названием Strawberry. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники и документацию OpenAI.

Разработчик ChatGPT, компания OpenAI работает над новым подходом к своим моделям искусственного интеллекта (ИИ) в проекте под кодовым названием Strawberry.
Фото: freepik.com

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Новый проект, о деталях которого ранее не сообщалось, преследует цель расширить пределы возможностей передовых моделей ИИ, в частности улучшить их способности к логическому мышлению.

Детали работы над Strawberry строго хранятся в секретности даже в OpenAI.

Имеющийся в распоряжении документ Reuters описывает проект, использующий модели Strawberry с целью позволить искусственному интеллекту компании не просто генерировать ответы на запросы, но и планировать заранее для автономной и надежной навигации в интернете, чтобы выполнять то, что OpenAI называет «глубокими исследованиями».

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Проект Strawberry ранее был известен как Q, уже рассматривавшийся внутри компании как прорыв. При этом Reuters не смогло выяснить, станет ли Strawberry общедоступным.

Два источника Reuters рассказали, что в начале этого года они видели то, что сотрудники OpenAI назвали демоверсией Q, способной отвечать на сложные научные и математические вопросы, недостижимые для сегодняшних коммерческих моделей.

Исследователи искусственного интеллекта говорят, что мышление является ключевым фактором для достижения искусственного интеллекта человеческого или сверхчеловеческого уровня интеллекта.

Хотя большие языковые модели уже могут обобщать большие тексты и составлять элегантную прозу гораздо быстрее, чем любой человек, эта технология часто не справляется с проблемами здравого смысла, решение которых кажется людям интуитивно понятным, как распознавание логических ошибок и игра в крестики-нолики.

Когда модель сталкивается с такими проблемами, она часто галлюцинирует ложную информацию.

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В целом эксперты соглашаются, что мышление в контексте искусственного интеллекта предполагает формирование модели, позволяющей ИИ планировать заранее, отражать, как функционирует физический мир и надежно решать сложные многоэтапные проблемы.

Усовершенствование мышления в моделях искусственного интеллекта рассматривается как ключ к разблокированию способности моделей делать все: от больших научных открытий до планирования и создания новых программных приложений.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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