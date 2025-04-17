Впервые в истории российская нефть не будет поступать в Чехию. Спустя более 60 лет страна стала независимой от нефтепровода «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиал, сообщает ČTK.
Чехия полностью отказалась от российской нефти
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Отмечается, что это произошло после завершения модернизации мощностей нефтепровода TAL.
Теперь Чехия может перекачивать до 8 миллионов тонн нефти в год из западных нефтепроводов, что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов Чехии.
«Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости», — заявил премьер.
Правительство Чехии в ноябре 2022 года решило реализовать проект под названием TAL-PLUS, который обеспечил увеличение транспортной способности европейского нефтепровода TAL.
Отмечается, что использование нефтепровода «Дружба» будет частью другого стратегического проекта, но его форма еще не определена.
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Комментарии - 2
Круто, потужно…правда три роки війни повномасштабної пройшло і вже йде четвертий, але дуже вчасно відмовилися, цікаво на скільки мільярдів доларів Україна транзитом по своїй території до Чехії кацапської нафти провела і скільки Чехія купила всього кацапської нафти :)