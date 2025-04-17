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17 апреля 2025, 15:03 Читати українською

Чехия полностью отказалась от российской нефти

Впервые в истории российская нефть не будет поступать в Чехию. Спустя более 60 лет страна стала независимой от нефтепровода «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиал, сообщает ČTK.

Впервые в истории российская нефть не будет поступать в Чехию.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что это произошло после завершения модернизации мощностей нефтепровода TAL.

Теперь Чехия может перекачивать до 8 миллионов тонн нефти в год из западных нефтепроводов, что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов Чехии.

«Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости», — заявил премьер.

Правительство Чехии в ноябре 2022 года решило реализовать проект под названием TAL-PLUS, который обеспечил увеличение транспортной способности европейского нефтепровода TAL.

Отмечается, что использование нефтепровода «Дружба» будет частью другого стратегического проекта, но его форма еще не определена.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Я_ __
Я_ __
17 апреля 2025, 15:21
#
«Чехія повністю відмовилась від російської нафти»

Круто, потужно…правда три роки війни повномасштабної пройшло і вже йде четвертий, але дуже вчасно відмовилися, цікаво на скільки мільярдів доларів Україна транзитом по своїй території до Чехії кацапської нафти провела і скільки Чехія купила всього кацапської нафти :)
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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
17 апреля 2025, 15:52
#
На самом деле Чехия полностью отказалась от российской нефти через трубопровод Дружба. Заводы же Чехии заточены на тяжелую нефть (российскую), которую отбеливают и завозят морем, и которую теперь Чехия получает через другие трубы. Новые названия, новая логистика, новые лозунги. Люди все те же.
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