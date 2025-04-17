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17 апреля 2025, 16:10 Читати українською

Фонд гарантирования вкладов перечислил государству 1,5 млрд грн бывшего Сбербанка

С начала 2025 года, по состоянию на 10 апреля, АО «МР Банк», ликвидируемое Фондом гарантирования вкладов физических лиц, перечислило кредиторам 9-й очереди (бывший Сбербанк) в лице государственного предприятия «Национальный фонд инвестиций Украины» около 1,5 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

С начала 2025 года, по состоянию на 10 апреля, АО «МР Банк», ликвидируемое Фондом гарантирования вкладов физических лиц, перечислило кредиторам 9-й очереди (бывший Сбербанк) в лице государственного предприятия «Национальный фонд инвестиций Украины» около 1,5 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Подробности

«Согласно решению СНБО в мае 2022-го, Фонд заменил „материнские“ структуры российских банков ПАО „Проминвестбанк“ и АО „МР Банк“ в реестре кредиторов на государство Украина. То есть сейчас государство — и кредитор 9 очереди, и акционер этих банков. На сегодняшний день полностью удовлетворены восемь очередей кредиторов, в том числе бизнеса. И уже начали удовлетворять требования Государства Украины как кредитора 9-й очереди, в частности, за счет средств от продажи активов и погашения кредитов. Отмечу, с начала полномасштабного вторжения, мы также передали Государству акции дочерних структур российских госбанков в Украине более чем на 27 млрд грн», — объясняет директор-распорядитель Фонда Ольга Билай.

Всего в течение 1 квартала 2025 года неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов, направили на погашение требований своих кредиторов более 1,47 млрд грн.

Читайте: В Украине начали выплачивать средства вкладчикам Сбербанка

Кроме того, в январе-марте более 580 млн грн было направлено на удовлетворение требований 3-й очереди, возникших в т. ч. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам, а также более 122 млн грн — кредиторам 7-й очереди (в т.ч. бизнеса). Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.

Всего за время деятельности Фонда по состоянию на 1 апреля 2025 года банки, находящиеся в ликвидации, удовлетворили требования кредиторов более чем на 72,4 млрд грн, из которых около 18 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,4 млрд грн — Нацбанку (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и).

Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов банков происходит вследствие продажи и управления активами этих банков. В частности, от погашения кредитов, от доходов по ценным бумагам, от аренды имущества и других источников.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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