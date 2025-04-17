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17 апреля 2025, 19:35 Читати українською

В НБУ ожидают, что золотовалютные резервы Украины вырастут в этом году до $58 миллиардов

Значительные поступления международной финансовой помощи в этом году позволят нарастить золотовалютные резервы в 2025 году до $58 млрд. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Значительные поступления международной финансовой помощи в этом году позволят нарастить золотовалютные резервы в 2025 году до $58 млрд.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что в этом году Украина может получить более существенные, чем ожидалось ранее, объемы международной финансовой помощи за счет более быстрого перечисления траншей по механизму ERA Loans.

Эти средства будут достаточно не только для финансирования дефицита бюджета в этом году, но и для формирования запаса для государственных финансов на следующий год, когда объемы внешней помощи, вероятно, начнут снижаться.

«Значительные поступления в этом году также позволят нарастить международные резервы Украины до $58 млрд в 2025 году, удерживать их на высоком уровне в течение следующих лет и соответственно сохранять устойчивость валютного рынка. Последнее вместе с мерами процентной политики будет способствовать дальнейшему удержанию под контролем инфляционных ожиданий и постепенному снижению инфляции до 5% на горизонте политики», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 апреля 2025 года международные резервы Украины составляли $42,38 млрд. В марте они выросли на 5,6%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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