Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон № 4337-IX, упорядочивающий рынок автотранспортных услуг в соответствии с нормами Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Зеленский подписал закон об адаптации автоперевозок к нормам ЕС
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Закон направлен на урегулирование рынка автомобильных перевозок в Украине в соответствии с европейскими стандартами.
Он вводит четкие правила лицензирования перевозчиков в соответствии с положениями
Закон также предусматривает создание единой информационной системы контроля безопасности на транспорте.
«В результате ожидается уменьшение количества ДТП, улучшение условий работы перевозчиков и гармонизация украинского законодательства с нормами ЕС, что будет способствовать интеграции в европейский транспортный рынок», — говорится в сообщении.
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