Зеленский подписал закон об адаптации автоперевозок к нормам ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон № 4337-IX, упорядочивающий рынок автотранспортных услуг в соответствии с нормами Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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Закон направлен на урегулирование рынка автомобильных перевозок в Украине в соответствии с европейскими стандартами.

Он вводит четкие правила лицензирования перевозчиков в соответствии с положениями Регламента Е С , определяет требования к профессиональной компетентности менеджеров по перевозкам, повышает уровень безопасности и качества транспортных услуг.

Закон также предусматривает создание единой информационной системы контроля безопасности на транспорте.

«В результате ожидается уменьшение количества ДТП, улучшение условий работы перевозчиков и гармонизация украинского законодательства с нормами ЕС, что будет способствовать интеграции в европейский транспортный рынок», — говорится в сообщении.