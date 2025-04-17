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17 апреля 2025, 15:56 Читати українською

ЕЦБ седьмой раз подряд понизил ставки, в этот раз на 25 б.п.

Европейский центральный банк в четверг ожидаемо снизил процентные ставки — в седьмой раз в течении 12 месяцев — в обстановке неопределенности после введения американских торговых пошлин, когда ухудшающиеся деловые настроения подрывают и без того слабый рост экономики.

Европейский центральный банк в четверг ожидаемо снизил процентные ставки — в седьмой раз в течении 12 месяцев — в обстановке неопределенности после введения американских торговых пошлин, когда ухудшающиеся деловые настроения подрывают и без того слабый рост экономики.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиРегулятор снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до уровня 2,40% с 2,65% и ставку по депозитам до 2,25% с 2,50%.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Регулятор снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до уровня 2,40% с 2,65% и ставку по депозитам до 2,25% с 2,50%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков.

ЕЦБ также скорректировал риторику, убрав из заявления описание денежных ставок как ограничительных и указав вместо этого на наличие нескольких факторов, способных сдерживать рост экономики.

«Возросшая неопределенность, скорее всего, снизит уверенность домохозяйств и компаний, а неблагоприятная и волатильная реакция рынка на напряженность в торговле, вероятно, окажет ужесточающее влияние на условия финансирования», — говорится в сообщении ЕЦБ, выпущенном по итогам апрельского заседания.

Читайте также: ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов

«Эти факторы могут создать дополнительное давление на экономические перспективы еврозоны».

Тем не менее регулятор сохранил прогноз о том, что процесс замедления инфляции идет по намеченному плану.

ЕЦБ стремительно снижает стоимость заимствований, поскольку неоправданное ценовое давление тает, а недавние потрясения на мировых рынках, вероятно, укрепят уверенность регулятора в том, что инфляция в еврозоне находится под контролем, что еще больше усилит ожидания о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.

Центробанк остается на прежних позициях, отказываясь заранее планировать траекторию ДКП: неопределенность, как повторил регулятор, остается слишком высокой, чтобы брать на себя какие-либо обязательства, и последующие решения будут зависеть от тех статистических показателей, которые будут на тот момент.

Нестабильность, вызванная непредсказуемой торговой политикой США, также может оказать давление на цены, и это поможет ЕЦБ быстрее вернуть инфляцию к целевому уровню.

Читайте также: Аналитики и рынки ждут снижения ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов

Morgan Stanley утверждает, что исходя из преобладающих рыночных цен и курсов валют, инфляция в ближайшее время может упасть даже ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%.

«Согласно обновленным прогнозам, общая инфляция значительно снизится и окажется ниже 2,0% уже со второго квартала, — сообщили аналитики Morgan Stanley. — Существует вероятность, что инфляция в еврозоне будет находиться ниже целевого уровня на протяжении большей части 2026 года».

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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