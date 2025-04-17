Расходы общего фонда госбюджета выросли на 23,5%

За январь — март 2025 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 855,9 млрд грн, что на 162,7 млрд грн, или на 23,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в марте было израсходовано 317,7 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 15 апреля, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В структуре расходов наиболее направлено:

349,5 млрд грн — на оплату труда с начислениями (в том числе в марте — 120,1 млрд грн) или 40,8% от общего объема расходов, израсходованных за январь — март 2025 года (против аналогичного периода прошлого года выросли на 63,7 млрд грн, или на 22,3%). В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 268,5 млрд гривен (в марте — 92 млрд грн);

111,3 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в марте — 41,1 млрд грн) или 13% от общего объема расходов. Среди них:

57,6 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

36 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

158,8 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в марте — 50,5 млрд грн) или 18,6% от общего объема расходов, что на 20,7 млрд грн или на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе:

53,5 млрд грн — трансферт Пенсионного фонда для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

25,2 млрд грн — на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

15 млрд грн — для выплаты жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

При этом Минсоцполитики на социальные выплаты направлено расходов в объеме 94,3 млрд гривен.

122,4 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в марте — 74,9 млрд грн) или 14,3% от общего объема расходов. Среди них:

112,9 млрд грн — на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;

5,3 млрд грн — на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;

58,5 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в марте — 11,3 млрд грн) или 6,8% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 14,5 млрд грн, или на 32,9%);

38,6 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в марте — 13,4 млрд грн) или 4,5% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 2,4 млрд грн, или на 6,7%).