В Украине зафиксирован рост производства пива

За январь-март 2025 года в Украине производство пива выросло на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба отраслевой организации пивоваров «Укрпиво».

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«Экспертная оценка объема производства пива по Украине (кроме пива безалкогольного с содержанием спирта до 0,5 об.%) за 3 месяца 2025 года составляет — 29,0 млн дал (290 млн литров), и составляет 106,9% к аналогичному периоду 2024 года», — говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что за первые три месяца текущего года объемы производства пива в Украине оказались на 21,9% ниже, чем за тот же период 2021 года.