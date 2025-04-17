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17 апреля 2025, 15:24 Читати українською

ЦБ Турции повысил ставку до 46%

Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турецкой Республики по итогам заседания 17 апреля повысил ключевую процентную ставку до 46%.

Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турецкой Республики по итогам заседания 17 апреля повысил ключевую процентную ставку до 46%.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПовышение ставкиРешение принято на фоне сохраняющейся волатильности на финансовом рынке, вызванной внутренней политической нестабильностью и внешнеэкономическими рисками.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Повышение ставки

Решение принято на фоне сохраняющейся волатильности на финансовом рынке, вызванной внутренней политической нестабильностью и внешнеэкономическими рисками. Ставка овернайт-кредитования поднята с 46% до 49%.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали, что регулятор сохранит ставку на уровне 42,5%. На трех предыдущих заседаниях ставка падала на 250 базисных пунктов каждый раз: в декабре с 50% до 47,5%, в январе до 45% и в марте до 42,5%.

Напомним

После ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта, являющегося основным оппонентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах, турецкий регулятор потратил около $50 млрд из резервов в попытке стабилизировать курс национальной валюты. В день ареста лира резко ослабла, потеряв почти 12% и достигнув исторического минимума — 41,1 лиры за доллар.

По оценкам Bloomberg, за три дня — с 19 по 21 марта — валютные резервы Турции сократились на $26,6 млрд, до $32,4 млрд на конец недели.

Дополнительное давление на рынок оказали внешние факторы, включая изменения торговой политики США и введение президентом США торговых пошлин. Это спровоцировало обвал фондового индекса Borsa Istanbul 100 на 7% и автоматическую приостановку торгов на бирже.

По мнению экономиста Bloomberg Economics Сельвы Бахар Базики, активное использование резервов ослабляет финансовую устойчивость ЦБ и может усилить давление на лиру со стороны внутренних инвесторов. В краткосрочной перспективе это может привести к ужесточению финансовых условий и возможному расширению процентного коридора.

В марте Ц Б Турции также провел внеочередное заседание, на котором ставка овернайт-кредитования была повышена до 46%, тогда как ключевая ставка и ставка по депозитам остались без изменений. Регулятор объяснил это необходимостью реагировать на инфляционные риски, усугублённые рыночной нестабильностью.

Позднее, 24 марта, ЦБ запретил короткие продажи акций и ослабил ограничения на обратный выкуп бумаг с целью стабилизации после падения индекса Borsa Istanbul 100.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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