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4 июля 2024, 15:37 Читати українською

Геополитическая неопределенность, торговые ограничения и ИИ: KPMG назвала риски для международного бизнеса

Новый отчет KPMG International выделяет и анализирует три ключевых риска для международного бизнеса в 2024 году и в ближайшем будущем — это геополитическая неопределенность, торговые ограничения и отсутствие единых правил использования искусственного интеллекта (ИИ).

Новый отчет KPMG International выделяет и анализирует три ключевых риска для международного бизнеса в 2024 году и в ближайшем будущем — это геополитическая неопределенность, торговые ограничения и отсутствие единых правил использования искусственного интеллекта (ИИ).►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСогласно отчету предприятия, работающие в нескольких странах, сейчас растут медленнее и прилагают силы для своей устойчивости.
Фото:depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно отчету предприятия, работающие в нескольких странах, сейчас растут медленнее и прилагают силы для своей устойчивости. Они сталкиваются со сложными вызовами в условиях разногласий в государственном регулировании, военных конфликтов, стремительного технологического прогресса и политической неопределенности.

Отчет выделяет три самых критических риска для бизнеса на сегодня и в ближайшем будущем:

1. Геополитическая неопределенность

Такие факторы, как быстрый технологический прогресс, изменения климата и геополитическое напряжение, делают международный бизнес более уязвимым. В 2023 году 91 страна участвовала в вооруженных конфликтах, что значительно больше, чем 58 в 2008 году. Это привело к падению глобального ВВП на 12,9%.

Чтобы снизить риски, связанные с этим, организации должны превентивно заниматься повышением своей операционной устойчивости. Это предполагает внедрение проактивных практик управления рисками, проведение сценарного планирования, диверсификацию цепей поставок и укрепление мер кибербезопасности.

2. Торговые ограничения

По данным МВФ, количество торговых ограничений возросло до 3000, почти втрое с 2019 года. В частности, речь идет о протекционистских политиках по защите местных товаропроизводителей, неблагоприятных для организаций, работающих на международных рынках.

Такие ограничения создают барьеры для трансграничной торговли, влияют на цепи поставок и доступ к рынкам. Организациям следует научиться навигации в условиях торговых ограничений и разрабатывать альтернативные стратегии для смягчения возможных сбоев.

3. Пробелы в правилах использования искусственного интеллекта

ИИ становится трансформационной силой для разных отраслей, инвестиции здесь выросли более чем в пять раз с 2013 по 2023 год. Однако, хотя ИИ открывает огромные возможности, следует использовать его нравственно и ответственно. Организации уже должны создавать условия прозрачности и отчетности при внедрении моделей и систем на основе ИИ.

Команда экспертов KPMG разработала карту влияния самых высоких рисков на отдельные сектора экономики. Наибольшее влияние оказывает сектор энергетики и природных ресурсов. Среди причин — неопределенность на Ближнем Востоке и политизация доступа к минералам и критическим ресурсам.

Инфраструктурная отрасль и финансовые услуги занимают второе и третье место. Они сталкиваются с угрозами из-за пробелов в правилах использования ИИ и возрастающих экономических трудностей.

В отчете KPMG сектор энергетики и природных ресурсов также получил самый низкий индекс финансовой эффективности (Financial Performance Index — FPI) среди всех секторов.

Индекс FPI базируется на данных из более чем 40 000 компаний по всему миру. Низкий показатель свидетельствует о недостаточной эффективности и потенциальной финансовой нестабильности в секторе. Он подчеркивает насущную потребность компаний в этом секторе пересмотреть свои стратегии, эффективно управлять рисками и адаптироваться к изменениям в рыночных условиях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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