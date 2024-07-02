Обанкротить себя за карточный долг: кому это нужно и что будет потом

Количество украинцев, которые хотят получить официальный статус банкрота, за первые пять месяцев года выросло в 2,2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. «Минфин» выяснил, зачем это людям, как стать банкротом, и каковы будут последствия.

Украинский банкрот: кто он

По данным Верховного суда, за первые 5 месяцев 2024 года на банкротство подали 343 гражданина Украины. — Такую статистику приводит Opendatabot. Всего за последние 5 лет в Украине открылось почти 2 тысячи дел о банкротстве людей.

Причем темпы банкротства не замедляются. Как сообщил нам управляющий партнер юридической компании «Максим Боярчуков и Партнеры» Максим Боярчуков, за 6 месяцев 2024-го количество дел уже достигло 455. По его словам, люди стали более активно подавать заявления о неплатежеспособности, чем бизнес, по ходатайствам которого в 2023 году было открыто 833 таких дела, а в первом полугодии 2024-го — только 373.

Боярчуков также выяснил для «Минфина» долю дел о неплатежеспособности физлиц в общем объеме всех остальных:

2020 год — 17%;

2021 год — 19,3%;

2022 год — 16,4%;

2023 год — 17,2%.

Аналитики Opendatabot дали занятную выборку по возрасту должников:

до 25 лет — 74 человека (3,7%);

от 25 до 45 лет — 1 155 человек (58%) ;

; свыше 45 лет — 764 человека (38,3%).

Чаще всего неплатежеспособными хотят стать мужчины, на них приходится 54% всех заявлений.

Это анализ поданных заявлений на банкротство. Максим Боярчуков собрал для «Минфина» на портале Судебной палаты Украины данные по количеству сообщений о фактическом признании физлиц банкротами и запуске процедур погашения долгов:

2020 год — 48;

2021 год — 191;

2022 год — 180;

2023 год — 167;

первое полугодие 2024 года — 78.

«Стоит отметить, что объявление должника банкротом и введение процедуры погашения долгов не свидетельствует о завершении обеих процедур», — уточнил он.

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От каких долгов бегут люди

Официально возможность стать банкротом физлицу была закреплена законодательно в 2019 году. Однако в последнее время популярность этой процедуры среди украинцев растет. Главной причиной резкого увеличения численности дел по банкротству физлиц эксперты считают войну.

«Во время войны таких случаев стало больше, что логично. Многие люди потеряли все свое имущество, из-за падения потребительского спроса бизнес некоторых предприятий оказался в затруднительном положении, многие выехали за границу и решили не возвращаться в страну, или просто потеряли все имущество и социальные связи. Именно в таких случаях чаще всего и прибегают к процедуре банкротства», — пояснил в разговоре с «Минфином» директор департамента рисков, член правления Юнекс Банка Юрий Мельничук.

Максим Боярчуков обобщил ключевые факторы:

Первый — война и ее негативные последствия для людей и украинской экономики.

Второй — повышение юридической грамотности населения. «До недавнего времени понятие „банкротство“ у большинства людей, не занимавшихся юриспруденцией, ассоциировалось со стрессовым процессом, по результатам которого человек остается, как говорится, „голым, босым и в веночке“. И это в то время, когда граждане стран Евросоюза активно используют этот инструмент, а для граждан США, после кризиса 2008 года, банкротство стало будничным делом», — заметил Боярчуков.

Третий — постепенный рост доверия граждан к судам.

Опрошенные финансисты признали, что чаще всего отправной точкой для подачи заявления о признании неплатежеспособным являются задолженности по банковским кредитам. Как правило, речь идет о долгах по карточным займам (непогашенные кредитные лимиты) и беззалоговым потребкредитам.

«Чаще всего речь идет о беззалоговых кредитах. Поскольку сам факт наличия имущества не позволяет начать процедуру банкротства. Сейчас, когда в стране война, ситуация несколько изменилась, ведь нередко именно потеря имущества и является отправной точкой, в которой человек принимает решение идти по процедуре банкротства. Однако все же типичный кейс банкротства — это неудачная попытка предпринимательства», — уточнил Юрий Мельничук.

Юристы называют и другие мотивы, побуждающие граждан входить в процедуру банкротства.

«Увеличение количества заявлений о банкротстве физлиц можно связать не только с долгами по банковским кредитам, но и с другими задолженностями, такими как долги по коммунальным услугам, по займам от микрофинансовых организаций и от частных кредиторов», — сказал «Минфину» младший юрист Stron Legal Services Илья Буцький.

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Как стать банкротом

Признание должника банкротом дает ему шанс перезапустить свою жизнь, начать ее с «чистого листа» или почти чистого.

«Признание физического лица банкротом — это юридическая процедура, позволяющая неплатежеспособным должникам получить защиту от кредиторов и начать финансовую жизнь с нуля», — подтвердил «Минфину» адвокат адвокатского бюро «Касьяненко и партнеры» Дмитрий Касьяненко.

Он вкратце объяснил основные этапы, которые нужно пройти человеку для официального признания своей неплатежеспособности:

Подача заявления в суд. Сам должник или его кредиторы подают заявление о признании банкротом в хозяйственный суд.

Назначение арбитражного управляющего. Такого управляющего назначает суд, чтобы тот контролировал процесс банкротства и осуществлял оценку имущества и обязательств должника.

Оценка имущества и обязательств. Арбитражный управляющий производит детальную оценку имущества и обязательств должника, чтобы определить его платежеспособность.

Составление плана реструктуризации. Разработка плана реструктуризации долгов, который утверждается судом и выполняется под контролем арбитражного управляющего.

Распродажа имущества. В случае невозможности реструктуризации, производится распродажа имущества должника для погашения долгов.

Завершение процедуры. После выполнения всех необходимых действий суд принимает решение о завершении процедуры банкротства.

«Объявление должника банкротом и введение процедуры погашения долгов не свидетельствует о завершении процедуры банкротства и списании всех долгов. Погашенными будут считаться требования, оставшиеся неудовлетворенными в ходе данной процедуры.

А уже после этого судом выносится постановление о завершении процедуры погашения долгов должника и закрытии производства по делу о неплатежеспособности, в котором суд принимает решение об освобождении должника — физического лица от долгов (кроме определенной категории долгов, определенных ч. 2 ст. 134 Кодекса Украины по вопросам банкротства", — добавил Максим Боярчуков.

Он уточнил исключения: долги по алиментам, возмещение вреда, причиненного здоровью или который привел к смертью физического лица, долги по ЕСВ (единому соцвзносу), а также другие требования личного характера.

Люди по-разному пользуются возможностями банкротства.

«Одна категория лиц рассматривает этот правовой инструмент, как возможность избавиться от долгов и оставить кредиторов „с носом“, что является категорически неверным восприятием. Поскольку, как ни крути, основной целью процедуры банкротства является обеспечение интересов всех участников производства, в связи с чем кредиторам предоставлено огромное количество процессуальных устройств для защиты собственных прав. Другая категория людей рассматривает банкротство, как способ построить цивилизованный, конструктивный диалог с кредитором для нахождения взаимоприемлемого выхода из затруднительной ситуации», — объяснил Боярчуков.

Впрочем, никто не говорит, что официальное признание человека неплатежеспособным — легкий и простой процесс. Проблемы, наверняка, будут, причем их будет немало.

«Преграды могут возникать на разных этапах процесса: недостаточность документов для подтверждения финансового положения, обжалование кредиторами действий арбитражного управляющего, сложности с реализацией имущества должника для покрытия долгов, а также возможные задержки из-за судебной бюрократии и ограничения законодательства», — перечислил нам Илья Буцький.

Сколько стоит банкротство украинца

Юристы подтверждают, что процессы по банкротству физлиц — недешевое мероприятие. Хотя оценки экспертов разнятся.

«Подготовка документов и юридическое сопровождение могут стоить от 5 тыс. грн до 20 тыс. грн, судебные издержки — от 2 тыс. грн до 5 тыс. грн, услуги арбитражного управляющего — 10−30 тыс. грн, дополнительные расходы на публикации и оценки — 5−10 тыс. грн», — уточнил Буцький.

Максим Боярчуков дал «Минфину» такую разбивку:

судебный сбор — 0 гривен, согласно Закону «О судебном сборе», и подтверждено постановлением Кассационного хозяйственного суда от 19.11.2020 по делу № 910/726/20;

аванс вознаграждения арбитражному управляющему — 45 420 грн. Это 5 размеров прожиточного минимума (3 028 грн в 2024 году) x 3. По закону к заявлению прилагается доказательство авансирования вознаграждения управляющему реструктуризацией за три месяца исполнения полномочий.

расходы на правовую помощь — опционально, по договоренности;

услуги аудиторов, экспертов, оценщиков и т. п. — опционально, по договоренности.

«Человеку следует подавать на банкротство, когда общая сумма задолженности значительно превышает его возможности для погашения и все другие варианты решения финансовых проблем уже исчерпаны.

Это может быть целесообразно, если долги являются критическими и отсутствуют реалистичные перспективы их погашения в течение разумного времени. Например, если задолженность включает большие суммы по банковским кредитам, коммунальным платежам и займам, и при этом человек не имеет стабильного источника дохода или имущества, которое можно реализовать для покрытия долгов", — объяснил целесообразность банкротства Илья Буцький.

Он посоветовал не запускать процедуру признания неплатежеспособным, если долги относительно невелики и могут быть погашены путем реструктуризации, переговоров с кредиторами об отсрочке, снижения процентных ставок. Также, если у человека есть стабильный доход и возможность постепенно погашать задолженность.

Плюсы и минусы банкротства

Признание физлица неплатежеспособным не значит, что ему просто простят все долги. Его имущество, доходы и возможности оценят объективно, и кредиторы, хотя и проведут реструктуризацию задолженности, однако постараются получить с должника по максимуму.

Опрошенные «Минфином» юристы обобщили такие позитивные последствия банкротства для человека:

Консолидация всех имущественных вопросов должника в рамках одного дела о банкротстве. Предварительно наложенные аресты и ограничения могут быть сняты на основании определения хозяйственного суда, а любые дальнейшие ограничения по распоряжению имуществом человека могут быть применены исключительно судом в рамках производства по делу о неплатежеспособности. Прекращение начисления штрафов, финансовых санкций, а также процентов по обязательствам должника. Налоговый долг, возникший в течение трех лет до дня постановления определения об открытии производства по делу о неплатежеспособности, признается безнадежным и списывается в процедуре реструктуризации. Возможность реструктуризации долгов. Реализация имущества под контролем суда, что позволит должнику остаться с имуществом, достаточным для достойной жизни, — квартира до 60 кв.м. или дом до 120 кв.м., счета в пенсионных фондах и фондах соцстрахования, имущество, необходимое для удовлетворения неотложных потребностей банкрота и членов его семьи общей стоимостью до 30 минимальных зарплат (213 тыс. грн в 2024 году). Защита от кредиторов. В период процедуры банкротства кредиторы не могут требовать погашения долгов, что дает должнику определенное время для решения своих финансовых проблем.

Негативная сторона у банкротства также есть, и для многих людей она будет весьма ощутимой.

Во-первых, утрата активов. Часть имущества может быть продана для погашения долгов, что может оказать существенное влияние на жизнь.

Во-вторых, сложности/отказы с кредитованием. После признания банкротом человек обязан сообщать об этом во всех кредитно-финансовых организациях, где захочет занять денег, и по этой причине ему наверняка будут отказывать в предоставлении новых кредитов.

В-третьи, репутационные риски. Признание банкротом может негативно отразиться на деловой репутации и социальном статусе.

В-четвертых, ограничение прав. Временные ограничения в праве занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность.

В банках в целом позитивно оценивают попытки людей урегулировать свои долги.

«Мы советуем нашим клиентам в случае финансовых трудностей не откладывать, а обращаться в банк, чтобы вместе найти взаимовыгодное решение. Мы понимаем проблемы клиентов, особенно в такое время, и готовы пойти на встречу в сложных ситуациях, чтобы сохранить прозрачные и партнерские отношения с ними. Банк также предлагает кредитные каникулы, позволяющие избежать просроченной задолженности, и рефинансирования кредита — для тех, у кого уже есть просрочка», — заверили «Минфину» в пресс-службе ПУМБ.

Что финансистам не нравится — это когда банкротство используют, как уловку, чтобы избежать кредитных платежей.

«К сожалению, мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда адвокаты предлагают платежеспособным физическим лицам начать процедуру с целью уменьшения кредитной задолженности такого физического лица», — говорит директор по управлению рисками, член правления Глобус Банка Елена Ермолова.

По ее словам, юристы часто не предупреждают человека, что он будет обязан предоставить суду декларацию о доходах и имущественном состоянии, а также документами доказать, что он не способен отвечать по долгам, иначе, дело о банкротстве будет закрыто.

«Бывают даже анекдотические случаи. Так заемщиком нашего банка является молодой успешный танцор, который выступает по всему миру и в общем доступе в интернете содержатся его фотографии с выступлений и из школы в восточной стране, где он преподает танцы. И этот человек по подсказке адвоката обратился в суд в стремлении упразднить свои долги в процедуре банкротства. Понятно, что банк предоставил в суд все эти фото и дело было закрыто. В результате человек остался с обязанностью выплачивать все свои долги и расходами на услуги адвоката», — рассказала Ермолова.

Банкротов будет больше

Банкиры всегда советуют людям рассмотреть другие варианты перед подачей заявления на банкротство.

«Не рекомендовал бы рассматривать банкротство, как альтернативу реструктуризации. Ведь сама процедура подразумевает такой этап. Банкротство и законодательно, и по существу является крайней мерой. Когда исчерпаны все другие возможности», — подчеркнул Юрий Мельничук из Юнекс Банка.

Илья Буцький перечислил «Минфину» такие альтернативы банкротству:

Реструктуризация долгов. Договоренность с кредиторами об изменении условий погашения долга, например, снижение процентных ставок или продление срока погашения, возможно списание части задолженности.

Консолидация долгов. Объединение всех долгов в один кредит с более выгодными условиями.

Кредитные консультации. Обращение к финансовым консультантам или специализированным организациям, которые помогут найти оптимальные решения для погашения долгов.

Продажа активов. Реализация части имущества для получения средств для погашения долгов.

Привлечение дополнительного дохода. Поиск дополнительной работы или источников дохода для улучшения финансового положения.

Тем не менее большинство опрошенных экспертов прогнозируют дальнейшее увеличение в Украине числа банкротов-физлиц. Чаще всего приводится три ключевых фактора: экономическая нестабильность, вызванная войной и общим кризисным состоянием страны, рост инфляции, ожидаемый до конца года из-за девальвации гривны, повышение коммунальных тарифов и пр., а также сохранение все еще высоких ставок по кредитам населения.

«Очень многие факторов — социальные, экономические, юридические — влияют на динамику представления заявлений на банкротство. Оценивая существующие тенденции, можно утверждать, что количество обращений о неплатежеспособности продолжит расти, как в 2024, так и в 2025 году», — отметил Максим Боярчуков.

Все это прекрасно понимают и в банках, потому будут активно пересматривать свои скоринговые системы, ужесточать требования к потенциальным заемщикам и чаще отказывать людям в предоставлении новых кредитов.