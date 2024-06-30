Украина определит советника по продаже «Сенс банка» и «Укргазбанка» до сентября

Украина планирует продажу двух системно важных банков — «Сенс банка» и « Укргазбанка ». Это часть требований МВФ. Международно признанного финансового советника планируется назначить до сентября 2024 года. Об этом говорится в меморандуме Фонда.

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Украина также готовит к рассмотрению законопроект о приватизации государственных банков в консультации с МФО. Его направят на рассмотрение парламента до конца сентября 2024 года.

Кроме этого Украина обязуется не увеличивать государственную долю в банковском секторе страны, кроме случаев, касающихся финансовой стабильности и национальной безопасности, но после консультации с МВФ.