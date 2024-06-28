Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 2 копейки

Национальный банк Украины установил на 28 июня 2024 года официальный курс гривны на уровне 40,5374 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

НБУ на 28 июня установил официальный курс евро на уровне 43,35 грн. Европейская валюта подешевела на 7 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.