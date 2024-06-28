Национальный банк Украины установил на 28 июня 2024 года официальный курс гривны на уровне 40,5374 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.
Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 2 копейки
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
НБУ на 28 июня установил официальный курс евро на уровне 43,35 грн. Европейская валюта подешевела на 7 копеек.
«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии