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25 июня 2024, 14:52 Читати українською

Фонд гарантирования выставил активы Банка Сич на повторную продажу

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на повторную продажу активы АО «Банк Сич» по стартовой цене 13,3 млн грн, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на повторную продажу активы АО «Банк Сич» по стартовой цене 13,3 млн грн, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноАукцион состоится 28 июня 2024 года в системе Prozorro.
Фото:epravda.com.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Аукцион состоится 28 июня 2024 года в системе Prozorro.Продажи.

«Лот состоит из права требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом, и дебиторской задолженности. Активы выставляют на торги во второй раз», — говорится в сообщении.

Заемщик не находится в процедуре банкротства и ведет деятельность в области строительства жилых и нежилых зданий. В обеспечение по выставленному на аукцион кредиту оформлена коммерческая недвижимость (нежилое здание площадью 1 672,5 кв.м) в г. Харьков.

В Фонде гарантирования обращают внимание, что на продажу выставлено не переданное в залог по кредитному договору имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке. Начальная цена лота — 13,3 млн грн.

Торги будут проходить с пошаговым повышением начальной цены.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
25 июня 2024, 15:10
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«У забезпечення за виставленим на аукціон кредитом оформлено комерційну нерухомість (нежитлова будівля площею 1 672,5 кв.м) у м. Харків.»

Довго продавати будуть, навіщо комусь в 2024 році вкидувати 13 мільйонів гривень за можливість стягувати непогашені кредити забезпечені нерухомістю в м. Харків…
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