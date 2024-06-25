Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на повторную продажу активы АО «Банк Сич» по стартовой цене 13,3 млн грн, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
Фонд гарантирования выставил активы Банка Сич на повторную продажу
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Что известно
Аукцион состоится 28 июня 2024 года в системе Prozorro.Продажи.
«Лот состоит из права требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом, и дебиторской задолженности. Активы выставляют на торги во второй раз», — говорится в сообщении.
Заемщик не находится в процедуре банкротства и ведет деятельность в области строительства жилых и нежилых зданий. В обеспечение по выставленному на аукцион кредиту оформлена коммерческая недвижимость (нежилое здание площадью 1 672,5 кв.м) в г. Харьков.
В Фонде гарантирования обращают внимание, что на продажу выставлено не переданное в залог по кредитному договору имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке. Начальная цена лота — 13,3 млн грн.
Торги будут проходить с пошаговым повышением начальной цены.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Довго продавати будуть, навіщо комусь в 2024 році вкидувати 13 мільйонів гривень за можливість стягувати непогашені кредити забезпечені нерухомістю в м. Харків…