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24 июня 2024, 9:02 Читати українською

Трамп получил $2 млн криптодонатов от братьев Винклвосов

Кандидат в президенты США Дональд Трамп получил пожертвования в биткоинах на сумму $2 млн на предвыборную кампанию. Его поддержали криптодонатами основатели криптовалютной биржи Gemini Кэмерон и Тайлер Винклвоссы. Об этом пишет incrypted.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп получил пожертвования в биткоинах на сумму $2 млн на предвыборную кампанию.
Фото:depositphotos

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Криптодонаты Винклвосов

Каждый из братьев Винклвосс перевел в фонд Дональда Трампа 15,47 BTC, что эквивалентно $1 млн. Тайлер Винклвосс написал, что отдаст свой голос за предпринимателя на президентских выборах в США, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Отметим, он аргументировал свое решение тем, что «администрация Байдена открыто объявила войну криптовалютам». Он раскритиковал ее за беспрецедентное злоупотребление властью, совершенное ради политической выгоды. По мнению Винклвосса, деятельность администрации Байдена наносит ущерб инновациям, налогоплательщикам и американской экономике в целом.

«Администрация Байдена использовала несколько правительственных учреждений как оружие, чтобы запугивать, преследовать и подавать иски игрокам в нашей отрасли, пытаясь уничтожить его», — считает предприниматель.

Читайте: Братья Винклвосс: как профессиональные гребцы стали первыми криптомиллиардерами

Также в своем сообщении основатель Gemini подверг критике работу банковской системы и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

«SEC не написала ни одного правила для криптоиндустрии, которое бы помогло участникам рынка ориентироваться в нормативной среде. Подход SEC к классификации такой криптовалюты, как Ethereum, может лишить ее полезности и уничтожить способность вступить в децентрализованное будущее».

Тайлер Винклвосс публично назвал Дональда Трампа поклонником биткоина и криптовалют, который поддерживает американский бизнес. В связи с этим он готов проголосовать за предпринимателя на выборах президента США.

Источник: Минфин
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