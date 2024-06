Трамп получил $2 млн криптодонатов от братьев Винклвосов

►Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

Каждый из братьев Винклвосс перевел в фонд Дональда Трампа 15,47 BTC, что эквивалентно $1 млн. Тайлер Винклвосс написал, что отдаст свой голос за предпринимателя на президентских выборах в США, которые состоятся в ноябре 2024 года.

И в общей сложности заплатили $1 миллионов в bitcoin (15.47 BTC) в @realDonaldTrump и будут звонить для него в Ноябрь.



Here's the TL;DR — President Trump is:



Pro-Bitcoin

Pro-Crypto

Pro-Business



And he will put end до the Biden Administration's war на crypto. Onward! https://t.co/r6iDP7BdbE