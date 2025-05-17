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17 мая 2025, 9:00 Читати українською

В то время как другие тратят 5 $ на кофе, инвесторы смотрят в эти 3 криптовалюты

В то время как одни предпочитают баловать себя ежедневными удовольствиями, другие присматриваются к инвестициям, которые могут преобразить их состояние. Три криптовалюты демонстрируют многообещающий рост до конца года. В этом обзоре мы расскажем об этих потенциальных игроках, которые могут изменить правила игры, и о том, как ранние инвесторы могут получить значительную прибыль.

В то время как одни предпочитают баловать себя ежедневными удовольствиями, другие присматриваются к инвестициям, которые могут преобразить их состояние.

$XYZ открывает статус G.O.A.T., ранние инвесторы готовы к огромной прибыли

XYZVerse ($XYZ) привнес совершенно новую концепцию в нишу мемкоинов, соединив азарт спорта с динамичной энергией криптовалют. Этот проект, созданный для ярых поклонников футбола, баскетбола, ММА и киберспорта, — не просто очередной токен, а растущее сообщество, объединенное страстью к спорту.

Смелая концепция Greatest of All Time (G.O.A.T.) позволяет XYZVerse стремиться к большему, чем обычный мем-коин. И люди это замечают — недавно проект получил звание «Лучший новый мем-проект».

Что отличает $XYZ? Это не кратковременная мода. У этого проекта есть четкий план развития и преданное сообщество, нацеленное на долгосрочный рост.

Изображение выглядит как иллюстрация, графическая вставка, рисунок, МультфильмСодержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.

Вдохновленный спортивным духом, токен $XYZ стал главным претендентом на победу, готовым сокрушить конкурентов. $XYZ на пути к подиуму победителей, чтобы стать знаком отличия для тех, кто живет спортом и криптовалютами.

$XYZ уже приносит результаты еще до выхода на рынок

Предварительная продажа $XYZ уже началась, предоставляя доступ к токену по специальной цене до листинга.

Стартовая цена: 0,0001

Текущая цена: 0,003333

Следующий этап: 0,005

Окончательная цена предварительной продажи: 0,02

После предварительной продажи токен $XYZ будет листинг на крупных централизованных и децентрализованных биржах с целевой ценой листинга 0,10 доллара. Если проект привлечет достаточно капитала для поддержки этой оценки, ранние инвесторы могут получить до 1000-кратной прибыли от своих вложений в предварительной продаже.

На данный момент инвестировано более 13 миллионов долларов, что свидетельствует о высоком интересе рынка. Примечательно, что приобретение токенов по более низкой цене в ходе предварительной продажи дает возможность получить более высокую рентабельность инвестиций после запуска.

Спрос на $XYZ растет, что способствует быстрому прогрессу предварительной продажи. Первые покупатели получают самые низкие цены, максимально увеличивая свою потенциальную прибыль.

Присоединяйтесь к предварительной продаже $XYZ сейчас и посмотрите, как ваши копейки превратятся в миллионы!

От краха к возрождению: готова ли LUNA Classic (LUNC) к возвращению?

Когда-то LUNA, оригинальный токен Terra, был многообещающим игроком в мире криптовалют, но весной 2022 года он потерпел серьезное поражение. Крах его стейблкоина UST потряс основы проекта. Однако, как феникс, восставший из пепла, оригинальная цепочка Terra была переименована в Terra Classic, а ее нативный токен стал LUNA Classic (LUNC). Terra — это блокчейн, который использует стейблкоины, привязанные к традиционным валютам, таким как доллар США и южнокорейская вон, для обеспечения быстрых и доступных глобальных платежей. Сочетая стабильность цен с безопасностью технологии Bitcoin, Terra стремится обеспечить надежные транзакции без центрального контроля.

Теперь, с появлением LUNA Classic, вопрос заключается в том, сможет ли она вернуть себе былую славу. Некоторые видят параллели с расколом Ethereum в 2016 году, когда после значительного события появился Ethereum Classic. В то время как Ethereum продолжал доминировать, Ethereum Classic сохранил преданное сообщество. Для LUNC задача стоит сложная. Без стабильных монет в новой цепочке и в условиях конкуренции со стороны многих других проектов ему предстоит нелегкая борьба. Однако на рынке, всегда находящемся в поиске следующей большой вещи, LUNC может быть интересен. История его возрождения и приверженность команды могут привлечь новый интерес. По мере развития рынка криптовалют только время покажет, сможет ли LUNA Classic совершить настоящий камбэк.

Stellar Lumens: будущее быстрых и недорогих глобальных платежей

Stellar — это открытая сеть, которая позволяет быстро и недорого переводить деньги. Она не отдаёт предпочтения валюте какой-либо страны. Вместо этого у неё есть собственная монета под названием Stellar Lumens (XLM). С момента запуска в 2014 году Stellar обработала миллиарды транзакций. Крупные компании работают с Stellar, потому что она позволяет отправлять любой тип валюты, включая цифровые версии долларов и даже биткойнов. В отличие от некоторых криптовалют, которые хотят заменить банки, Stellar работает над их улучшением. Она создаёт единую сеть, в которой могут взаимодействовать разные финансовые системы.

Многие считают технологию Stellar революционной. Люди могут использовать приложения на Stellar для отправки денег по всему миру. Компании могут создавать инструменты на основе блокчейна или использовать сеть для удобных платежей и обмена валют. Фонд развития Stellar, поддерживаемый Stripe, помогает поддерживать работу сети. Он также продвигает использование Stellar для таких целей, как создание цифрового искусства (NFT) и смарт-контрактов. На текущем рынке Stellar выделяется тем, что фокусируется на реальном использовании. В то время как другие монеты сталкиваются с взлетами и падениями, практический подход Stellar и крупные партнерства делают его привлекательным вариантом.

Вывод

Хотя LUNC и XLM выглядят многообещающими, XYZVerse (XYZ) выделяется, объединяя спортивных фанатов в мемкойне, стремящейся к росту с помощью уникальной экосистемы, управляемой сообществом.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io

Источник: Минфин
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