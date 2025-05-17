Национальный банк в течение недели, с 12 по 16 мая, купил на межбанковском валютном рынке $0,20 млн. и продал $755,10 млн. Чистая продажа валюты составила $754,90 млн против $623,35 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ за неделю увеличил продажи валюты на межбанке более чем на $130 миллионов
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $131,55 млн.
С начала 2025 года НБУ на межбанке:
- купил $35,34 млн;
- продал $12 982,18 млн;
- чистая продажа валюты — $12 946,84 млн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Комментарии