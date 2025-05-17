НБУ за неделю увеличил продажи валюты на межбанке более чем на $130 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 12 по 16 мая, купил на межбанковском валютном рынке $0,20 млн. и продал $755,10 млн. Чистая продажа валюты составила $754,90 млн против $623,35 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.