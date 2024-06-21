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21 июня 2024, 9:06 Читати українською

IT-армия Украины атаковала российскую банковскую систему, подорвав работу платежной системы «Мир»

Вчера, 20 июня, украинская IT-армия совершила масштабную атаку на российскую банковскую систему, включая инфраструктуру национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир». Об этом сообщает пресс-служба ИТ ARMY of Ukraine.

Вчера, 20 июня, украинская IT-армия совершила масштабную атаку на российскую банковскую систему, включая инфраструктуру национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Фото: pixabay.com

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В результате DDoS атаки ВТБ, Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк, Билайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, МегаФон, СБП, НСПК, ЕИРЦ и множество меньших сервисов не функционировали.

В IT-армии добавили, что это, возможно, самая масштабная DDoS атака в истории.

По данным российской редакции Forbes, большинство жалоб (40%) поступало из Москвы и Подмосковья. О проблемах также сообщали пользователи в Петербурге и Ленинградской области (13%), Новосибирской (5%), Свердловской и Ростовской областях (по 3%).

У большинства пользователей (47%) возникали проблемы с переводами, осуществлением платежей и оплатой счетов.

Напомним

Недавно IT-армия Украины приостановила работу основного провайдера российских банков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
21 июня 2024, 9:39
#
Файно, хочеться більше, нехай орки користуються готівкою, бо банківська система це все «прадєлкі запада»!)
+
+15
Три літри
Три літри
21 июня 2024, 9:54
#
А ж хоч якісь свідоцтва цього успіху крім заяви?

Також цікавить як само зроблено порівняння щодо найбільшої DDoS-атаки в історії?
+
0
preyvanamor
preyvanamor
21 июня 2024, 11:17
#
А чим тобі, як доказ, пряме посилання в статті на москальських форбс не підходить?
чи статтю ти не читав, а тільки заголовок?

і враховуючи, що на мацакві і її АкрАінАх (москалі дуже люблять це слово) живуть МІЛЬЙОНИ людей, то 40% постраждалих — це ДУЖЕ серйозне число!!!
+
0
Три літри
Три літри
21 июня 2024, 11:55
#
40% постраждали з Москви, а не 40% мешканців Москви постраждали — ти читаєш друге в той час як Форбс каже про перше.

до того ж не зрозуміло що саме рахував Downdetector.su
зазвичай такі сервіси рахують години недоступністі веб-сайтів чи якихось публічних АПІ, мова ж про платіжну систему значна частина якої знаходиться в ізольованій мережі
попазувати невдалі спроби перевести гроші чи розрахуватись карткою — також сервіс как Downdetector.su взагалі не спроможний, як в принципі і будь який схожий не російський
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