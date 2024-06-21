IT-армия Украины атаковала российскую банковскую систему, подорвав работу платежной системы «Мир»

Вчера, 20 июня, украинская IT-армия совершила масштабную атаку на российскую банковскую систему, включая инфраструктуру национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир». Об этом сообщает пресс-служба ИТ ARMY of Ukraine.

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В результате DDoS атаки ВТБ, Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк, Билайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, МегаФон, СБП, НСПК, ЕИРЦ и множество меньших сервисов не функционировали.

В IT-армии добавили, что это, возможно, самая масштабная DDoS атака в истории.

По данным российской редакции Forbes, большинство жалоб (40%) поступало из Москвы и Подмосковья. О проблемах также сообщали пользователи в Петербурге и Ленинградской области (13%), Новосибирской (5%), Свердловской и Ростовской областях (по 3%).

У большинства пользователей (47%) возникали проблемы с переводами, осуществлением платежей и оплатой счетов.

Напомним

Недавно IT-армия Украины приостановила работу основного провайдера российских банков.