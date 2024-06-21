Вчера, 20 июня, украинская IT-армия совершила масштабную атаку на российскую банковскую систему, включая инфраструктуру национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир». Об этом сообщает пресс-служба ИТ ARMY of Ukraine.
IT-армия Украины атаковала российскую банковскую систему, подорвав работу платежной системы «Мир»
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В результате DDoS атаки ВТБ, Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк, Билайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, МегаФон, СБП, НСПК, ЕИРЦ и множество меньших сервисов не функционировали.
В IT-армии добавили, что это, возможно, самая масштабная DDoS атака в истории.
По данным российской редакции Forbes, большинство жалоб (40%) поступало из Москвы и Подмосковья. О проблемах также сообщали пользователи в Петербурге и Ленинградской области (13%), Новосибирской (5%), Свердловской и Ростовской областях (по 3%).
У большинства пользователей (47%) возникали проблемы с переводами, осуществлением платежей и оплатой счетов.
Напомним
Недавно IT-армия Украины приостановила работу основного провайдера российских банков.
Комментарии - 4
Також цікавить як само зроблено порівняння щодо найбільшої DDoS-атаки в історії?
чи статтю ти не читав, а тільки заголовок?
і враховуючи, що на мацакві і її АкрАінАх (москалі дуже люблять це слово) живуть МІЛЬЙОНИ людей, то 40% постраждалих — це ДУЖЕ серйозне число!!!
до того ж не зрозуміло що саме рахував Downdetector.su
зазвичай такі сервіси рахують години недоступністі веб-сайтів чи якихось публічних АПІ, мова ж про платіжну систему значна частина якої знаходиться в ізольованій мережі
попазувати невдалі спроби перевести гроші чи розрахуватись карткою — також сервіс как Downdetector.su взагалі не спроможний, як в принципі і будь який схожий не російський